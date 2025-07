BYD Song Plus, Jeep Compass e Toyota Corolla Cross na Fipe

A competição entre os SUVs médios no Brasil nunca esteve tão eletrizante. Com a novidade do Renault Boreal, o mercado promete mais emoção! O novo modelo foi apresentado em grande estilo no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, e será fabricado na unidade da Renault em Curitiba, Paraná, com vendas previstas para começar em 2025. Apesar da expectativa, a montadora ainda guarda a sete chaves o preço do veículo.

O Boreal pretende fazer frente ao que já domina o mercado, especialmente na faixa de R$ 180 mil a R$ 220 mil, onde alguns dos SUVs mais populares do Brasil estão. Equipado com um motor 1.3 turbo flex que entrega até 163 cv e com quase 4,60 metros de comprimento, o Boreal promete trazer um design robusto e atraente, além de um pacote tecnológico recheado, incluindo sistemas de assistência de condução.

BYD Song Plus: tecnologia e eletrificação como diferenciais

Um dos adversários mais perigosos que o Boreal enfrentará é o BYD Song Plus. Este SUV chinês chegou para balançar a estrutura do mercado brasileiro, especialmente com seu motor híbrido plug-in. O Song Plus não só se destaca pela eficiência energética, mas também pelo acabamento caprichado e tecnologia de ponta.

Dentre suas funcionalidades, a central multimídia com uma impressionante tela rotativa de 15,6 polegadas é um show à parte, assim como o head-up display e o teto panorâmico. O desempenho do modelo é garantido por uma combinação de motor a combustão e elétrico, que juntos oferecem 235 cv de potência. É claro que, para chamar a atenção do consumidor mais tradicional, o Boreal precisará encontrar um apelo especial.

Jeep Compass: a força de uma marca consolidada

O segundo adversário direto do Boreal é o Jeep Compass, um verdadeiro ícone entre os SUVs médios brasileiros. Ele é sinônimo de confiabilidade e tem uma gama variada de versões e motorizações, o que o torna um favorito no mercado.

Com motor 1.3 turboflex de até 176 cv e uma linha diesel com tração 4×4 sendo aposentada, o Compass continua sendo uma referência em design e tecnologia. Alguns modelos já oferecem assistentes de condução semiautônoma, algo que o driver mais antenado valoriza. Para o Boreal, a tarefa de conquistar esse espaço será desafiadora, mas não impossível.

Toyota Corolla Cross: confiança e revenda como trunfos

Por último, mas não menos importante, temos o Toyota Corolla Cross. Este SUV ganhou o coração dos brasileiros por sua reputação de durabilidade, baixo custo de manutenção e excelente valor de revenda. Ele oferece versões tanto flex quanto híbridas, com preços similares aos que o Boreal pretende ocupar.

As recentes atualizações visuais do Corolla Cross e o foco em eletrificação leve são pontos que a Toyota tem explorado fortemente. Para o Renault Boreal, a missão é dupla: não só apresentar um carro atraente, mas também construir uma imagem de confiança e qualidade no pós-venda, algo que a Renault ainda precisa solidificar.

O desafio é entrar no jogo e se manter competitivo

O lançamento do Renault Boreal é um passo ousado para a marca francesa, que agora precisa se equiparar a gigantes do mercado nacional. Oferecer um bom motor e tecnologia de ponta é apenas o começo. Provar que é uma alternativa sólida e confiável é o verdadeiro desafio.

A escolha do Brasil como palco para o lançamento mundial mostra que a Renault está apostando alto e reconhece a importância dessa fatia do mercado. Com um produto atraente e uma estratégia bem estruturada, quem sabe o Boreal não dá um recado claro para a concorrência?