Moto favorita dos brasileiros: descubra o motivo.

Você já imaginou pilotar uma motocicleta que mistura o charme clássico com um toque moderno e a possibilidade de personalização? A Royal Enfield Shotgun 650 tem ganhado destaque no Brasil por sua versatilidade e design atraente. Lançada em 2025, essa roadster reúne a tradição da Royal Enfield com inovações que agradam tanto os motociclistas que circulam nas cidades quanto aqueles que gostam de longas viagens. Neste texto, vamos explorar os principais aspectos que tornam a Shotgun 650 especial, suas especificações, opções de personalização e preço.

## O que torna a Royal Enfield Shotgun 650 uma moto singular?

A Royal Enfield Shotgun 650 se destaca pela sua estrutura modular, que proporciona liberdade aos motoristas que desejam um equipamento com a sua cara. Inspirada na cultura de customização, a moto permite três configurações: monoposto, assento duplo ou um espaço para bagagem, ideal para viagens. Seu design combina estilo bobber com elementos contemporâneos, como faróis de LED e painel com navegação Tripper.

Seu chassi, derivado da Super Meteor 650, foi refinado para permitir maior agilidade, com uma distância entre eixos de 1465 mm. Essa característica, aliada a uma geometria que facilita a condução tanto em ambientes urbanos quanto em estradas sinuosas, torna a experiência de pilotagem mais prazerosa. A altura do assento de 795 mm facilita o acesso, e os pneus, sendo 18 polegadas na frente e 17 polegadas atrás, aliados à suspensão Showa, proporcionam estabilidade e conforto em diferentes tipos de terreno.

## Desempenho da Shotgun 650 no Brasil

Pilotar a Royal Enfield Shotgun 650 oferece uma experiência equilibrada entre potência e suavidade. Equipado com um motor bicilíndrico paralelo de 648 cc, refrigerado a ar e óleo, o modelo entrega 47 cavalos de potência a 7.250 rpm, além de 52,3 Nm de torque a 5.650 rpm. O câmbio de seis marchas, equipado com embreagem deslizante, facilita as trocas, sendo perfeito tanto para o tráfego urbano quanto para cruzeiros em rodovias.

Outro ponto forte é sua ciclística, com suspensão dianteira que conta com garfo invertido Showa Big Piston de 43 mm e suspensão traseira com dois amortecedores Showa ajustáveis. Os freios a disco de 320 mm na frente e 300 mm atrás, com ABS de dois canais, garantem segurança. Com um tanque de 13,8 litros, a autonomia estimada é de cerca de 300 km, com consumo médio de 22 km/l.

## Versões e preços da Shotgun 650 no Brasil em 2025

No Brasil, a Royal Enfield Shotgun 650 está disponível em três versões, cada uma com cores e acabamentos diferentes. Os preços, incluindo frete, estão organizados como segue:

| Versão | Cor | Preço (R$) |

|——————|———————|————-|

| Custom Shed | Sheet Metal Grey | 33.990 |

| Custom Pro | Drill Green, Plasma Blue | 34.490 |

| Custom Special | Stencil White | 34.990 |

Todas as versões já vêm com itens de série, como iluminação full-LED, painel semi-digital com Tripper Navigation, porta USB e embreagem assistida. A possibilidade de personalização é realçada por 31 acessórios originais, como retrovisores, para-brisas e pedaleiras, permitindo que o motociclista adapte a moto ao seu estilo.

## Opções de customização da Shotgun 650

A Royal Enfield Shotgun 650 foi desenhada para ser uma “tela em branco” para customizações, refletindo a tradição da marca nesse aspecto. Além da modularidade que permite diferentes configurações de assento, uma variedade de acessórios está disponível, incluindo:

– Retrovisores de ponta de guidão

– Para-brisas frontal

– Pedaleiras tipo plataforma

– Escapamentos personalizados

– Bagageiros e assentos customizados

As quatro cores disponíveis – Sheet Metal Grey, Drill Green, Plasma Blue e Stencil White – foram escolhidas para oferecer uma base que pode ser neutra ou vibrante, dependendo do gosto do motociclista. O suporte traseiro, que é preso com apenas quatro parafusos, facilita a troca para o modo monoposto ou a instalação de um bagageiro, tornando-a prática para viagens.

## Por que a Shotgun 650 é uma escolha popular entre brasileiros?

A Royal Enfield Shotgun 650 conquistou o coração dos motociclistas brasileiros por unir tradição e modernidade a um custo acessível. Com preços a partir de R$ 33.990, a moto compete com outros modelos de média cilindrada, mas se destaca pela versatilidade e estética atraente. O motor de 648 cc é conhecido por sua confiabilidade, já comprovada em outros modelos da marca, e facilita a manutenção com custo reduzido em peças.

A ergonomia da moto, com um guidão de fácil alcance e pedais intermediários, proporciona conforto em longas distâncias. A combinação de um design retrô, tecnologia moderna (como o sistema de ABS e a navegação) e a opção de personalização fazem da Shotgun 650 uma excelente escolha para quem deseja uma motocicleta que reflita sua personalidade e necessidades no trânsito brasileiro.