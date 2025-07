Mercedes GLC EV oferece 650 km de autonomia e design clássico

A Mercedes-Benz já está a todo vapor na divulgação do seu mais novo SUV elétrico, o GLC EV. A grande revelação vai rolar no Salão do Automóvel de Munique, que acontece em dois meses. O CEO da marca, Ola Källenius, já mostrou um protótipo camuflado e trouxe alguns detalhes do que podemos esperar desse lançamento.

Uma das principais novidades do GLC EV é a versão inicial chamada GLC 400 4Matic, que vem equipada com a tecnologia EQ. O destaque fica por conta do sistema de carregamento ultrarrápido, capaz de adicionar cerca de 260 km de autonomia em apenas 10 minutos! Muita gente que já ficou na mão com a bateria quase vazia vai adorar esse recurso, que promete facilitar bastante a vida de quem dirige.

Outra informação importante é a arquitetura elétrica de 800 volts. Isso não só melhora o desempenho da recarga, como também permite que o carro funcione em estações de 400 volts. Essa flexibilidade vai ajudar bastante, especialmente se você já teve problemas para encontrar um ponto de recarga.

Durante uma apresentação, Källenius fez uma demonstração da performance do SUV e deixou todo mundo impressionado. O GLC EV pode acelerar de 0 a 100 km/h em menos de 4 segundos, alcançando níveis de desempenho que rivalizam com os de um Mercedes-AMG GT. Para quem gosta de sentir a adrenalina ao dirigir, essa aceleração deve ser uma verdadeira experiência.

Falando em design, o GLC EV traz um visual que une o passado e o futuro da marca. A grade dianteira remete ao clássico Mercedes 300SEL 6.3, que fez história na década de 1960, mas com um toque moderno e tecnológico. É aquela combinação que faz qualquer entusiasta ficar admirado.

Por dentro, o espaço é outro ponto alto. O SUV oferece 80 mm adicionais no entre-eixos, o que garante mais conforto e espaço, principalmente para quem costuma viajar com a família. O porta-malas agora tem 570 litros, podendo chegar a 1.740 litros se você rebater os bancos. E ainda tem um compartimento dianteiro de 128 litros, que é sempre útil para guardar coisas do dia a dia.

E quando o assunto é funcionalidade, o GLC EV não decepciona. Ele pode rebocar até 2.400 kg, superando o Porsche Macan Electric em 400 kg. Para quem já teve que puxar um reboque ou uma bike, essa potência é um trunfo e tanto.

Para deixar a condução ainda mais prática, o modelo oferece como opcional uma suspensão a ar e o esterçamento das rodas traseiras em até 4,5 graus. Esses itens estão disponíveis no pacote Agility & Comfort, que promete uma experiência de direção mais ágil e confortável.

Em meio a todas essas novidades, outras montadoras também estão se movimentando. Um exemplo é o Xiaomi YU7 Ultra, que promete ser um SUV de alta performance na China. O mercado está aquecido, e a competição só tende a aumentar com opções elétricas tão bem desenvolvidas.

Agora é aguardar o lançamento e ver como esse SUV vai se sair nas ruas!