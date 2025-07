Você sabia? Estas 5 plantas podem atrair baratas e outras pestes sem você perceber!

Algumas plantas, ao invés de espantar, acabam atraindo pragas, como é o caso de baratas. Por isso é importante saber quais são elas para evitá-las.

Criar um jardim bonito e funcional exige mais que cuidado com a estética. A escolha das plantas certas influencia diretamente no equilíbrio do ambiente, podendo tanto atrair quanto afastar pragas indesejadas.

Ao montar ou reformar um espaço verde, muitas pessoas se concentram nas cores, formas e aromas, mas ignoram os efeitos que algumas espécies podem ter sobre a presença de insetos ou pequenos animais. Por isso, selecionar plantas que contribuem para a proteção natural do lar é uma decisão inteligente.

Observar o comportamento da fauna ao redor do jardim, estudar as características de cada planta e aplicar boas práticas de manutenção ajudam a evitar transtornos, promovendo um espaço seguro e agradável para todos.

6 plantas que atraem pragas ao invés de espantar

Embora muitas plantas sejam conhecidas por afastar insetos ou animais indesejados, outras, mesmo sendo populares nos jardins, têm o efeito oposto. Algumas espécies acabam servindo de abrigo, alimento ou ponto de umidade para pragas como baratas, formigas, mosquitos e até ratos.

Samambaia

A samambaia é uma planta decorativa comum em áreas internas e externas, principalmente pela sua folhagem volumosa e aparência tropical. No entanto, sua estrutura densa e sua preferência por ambientes úmidos criam o cenário ideal para o acúmulo de poeira, umidade e restos orgânicos.

Esses fatores favorecem a presença de baratas e formigas, que se escondem facilmente entre suas folhas. A umidade constante em seu vaso também pode atrair mosquitos, tornando a samambaia um ponto crítico quando mal posicionada ou mal cuidada.

Jiboia

A jiboia é valorizada por sua beleza e facilidade de cultivo, especialmente em ambientes internos. No entanto, por preferir locais sombreados e úmidos, ela pode atrair insetos como mosquitos e até roedores que buscam esconderijo entre suas raízes aéreas.

O crescimento desordenado dessa trepadeira forma nichos escuros, ideais para o acúmulo de sujeira e umidade. Sem a devida poda e ventilação, a planta deixa de ser apenas decorativa e se transforma em um abrigo perfeito para pragas urbanas.

Bromélia

Bromélias armazenam água entre suas folhas em forma de roseta, criando pequenas poças ideais para o desenvolvimento de larvas de mosquito, principalmente do Aedes aegypti. Esse acúmulo constante de água estagnada faz com que a planta se torne um foco frequente de criadouros.

Mesmo com limpeza periódica, o risco persiste, especialmente em jardins externos expostos à chuva. Quando cultivadas em grande número ou sem o devido monitoramento, as bromélias favorecem a proliferação de insetos e prejudicam o controle ambiental.

Babosa (Aloe vera)

Apesar de suas propriedades medicinais, a babosa pode atrair insetos indesejados quando cultivada em ambientes fechados ou mal ventilados. O acúmulo de umidade na base da planta, aliado ao excesso de matéria orgânica nos vasos, pode atrair baratas e moscas.

Além disso, sua seiva, quando exposta, pode atrair pequenos insetos que se alimentam de substâncias vegetais. Com cuidados inadequados, a babosa se transforma de planta curativa em um atrativo para pragas urbanas.

Palmeira-areca

Com folhas largas e troncos múltiplos, a palmeira-areca é muito usada em jardins para criar sombras e efeito paisagístico tropical. Porém, sua base cheia de folhas mortas acumuladas cria esconderijos perfeitos para baratas, escorpiões e até pequenos roedores.

A falta de poda regular e a irrigação excessiva contribuem para esse ambiente propício à infestação. A estrutura da planta dificulta a limpeza, permitindo que os animais se instalem e permaneçam sem serem notados.

Costela-de-adão

A costela-de-adão é uma das plantas mais populares da atualidade, principalmente em decoração de interiores. Suas folhas grandes e cheias de recortes formam pontos escuros e úmidos, perfeitos para o esconderijo de baratas e aranhas.

Em vasos mal drenados, ela também pode atrair fungos e insetos associados ao excesso de umidade. O visual imponente esconde riscos que se agravam quando a planta cresce de forma descontrolada ou ocupa locais pouco arejados.

Escolha plantas que espantem os animais

Alecrim : Com aroma forte e marcante, o alecrim age como repelente natural contra insetos, especialmente mosquitos e formigas. Além disso, seu cultivo exige pouca manutenção e ele se adapta bem a vasos e canteiros.

: Com aroma forte e marcante, o alecrim age como repelente natural contra insetos, especialmente mosquitos e formigas. Além disso, seu cultivo exige pouca manutenção e ele se adapta bem a vasos e canteiros. Lavanda : Além de embelezar o ambiente, a lavanda afasta traças, pulgas, mosquitos e até ratos, graças ao seu perfume intenso. Ideal para jardins aromáticos e áreas próximas a portas e janelas.

: Além de embelezar o ambiente, a lavanda afasta traças, pulgas, mosquitos e até ratos, graças ao seu perfume intenso. Ideal para jardins aromáticos e áreas próximas a portas e janelas. Hortelã : Seu cheiro mentolado é excelente para repelir formigas, baratas e até pequenos roedores. Pode ser cultivada em vasos pequenos, sendo eficaz mesmo em espaços reduzidos.

: Seu cheiro mentolado é excelente para repelir formigas, baratas e até pequenos roedores. Pode ser cultivada em vasos pequenos, sendo eficaz mesmo em espaços reduzidos. Citronela : Reconhecida pela capacidade de espantar mosquitos, a citronela é eficaz no controle de pragas voadoras e se adapta bem a áreas externas com boa exposição solar.

: Reconhecida pela capacidade de espantar mosquitos, a citronela é eficaz no controle de pragas voadoras e se adapta bem a áreas externas com boa exposição solar. Manjericão: Além de temperar as refeições, o manjericão espanta moscas e mosquitos. Seu cultivo simples e seu aroma funcional fazem dele um aliado indispensável em hortas e jardins domésticos.

Ao selecionar com critério as espécies do seu jardim, você contribui para um ambiente mais seguro, aromático e funcional. Plantas bem escolhidas protegem a casa de invasores e ainda oferecem benefícios estéticos e práticos para o dia a dia.

