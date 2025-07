Chelsea chega à final do Mundial após 1506 dias

Durante 1.506 dias, o Chelsea passou por uma jornada cheia de mudanças e conquistas, culminando em sua participação na final do Mundial de Clubes. A trajetória do clube inglês teve início em 29 de maio de 2021, quando venceu o Manchester City por 1 a 0 na final da Champions League, garantindo sua classificação para o Mundial.

A organização do novo formato do Mundial já havia sido anunciada, mas os critérios de classificação só foram definidos pela FIFA no final de 2023, mais de dois anos após a vitória do Chelsea na Champions. Esse período foi marcado por uma série de transformações dentro do clube, incluindo mudanças na administração e no elenco de jogadores.

Agora, com a final do Mundial se aproximando, o Chelsea se posiciona como um dos favoritos, refletindo sobre sua trajetória e as experiências adquiridas ao longo desses dias. A expectativa é alta, e a torcida aguarda ansiosamente pelo desenrolar da competição.