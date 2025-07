Mazda EZ-60 supera 33 mil reservas na pré-venda

A Mazda está anunciando um número impressionante de 33 mil reservas do seu novo SUV elétrico, o EZ-60. E o mais legal? Isso tudo antes mesmo do lançamento oficial, previsto para setembro de 2025. A pré-venda começou em abril, durante o Salão do Automóvel de Xangai, e a estratégia foi bem simples: um depósito simbólico de apenas 10 yuan, que dá créditos aplicáveis no preço final. E a melhor parte, essa reserva é reembolsável e sem compromisso!

O grande anúncio aconteceu no Salão Internacional de Changchun, onde o EZ-60 foi apresentado pela primeira vez na região Nordeste da China. E para quem está na Europa, fiquem atentos, porque esse SUV vai chegar por lá como Mazda CX-6e, logo depois do lançamento na China. É uma jogada estratégica seguindo os passos do sedã EZ-6, que será conhecido como Mazda 6e por lá.

Design Futurista

Visualmente, o EZ-60 traz a linguagem de design “Kodo”, mas agora se apresenta com traços mais futuristas, fazendo jus aos novos tempos da mobilidade elétrica. A dianteira é bem estilizada e selada, enquanto o perfil aerodinâmico não só encanta os olhos, mas também promete ótimos benefícios na prática.

Sabia que esse design conta com um sistema de fluxo de ar de nove canais? Isso ajuda a reduzir a resistência do vento, gerando até 705 Newtons de downforce na parte traseira. Isso significa mais estabilidade quando você acelera na estrada e, de quebra, melhora a autonomia em até 41 km. E quem já dirigiu por muito tempo sabe que eliminar ruídos na cabine faz toda a diferença, principalmente quando se precisa ouvir bem as instruções do GPS, né?

Tecnologias Inovadoras

Por dentro, o EZ-60 é um verdadeiro espetáculo tecnológico. O painel conta com uma tela 5K de 26,45 polegadas e um head-up display 3D gigante com 100 polegadas, capaz de mostrar navegação e até vídeos quando o carro está parado. Tem também espelhos digitais e um retrovisor interno com câmera que transmite em tempo real.

Para rolar toda essa tecnologia, o SUV vem equipado com um chip automotivo de 4 nanômetros. Isso garante até 40% mais poder de processamento sem aumentar o consumo de energia. Um baita upgrade em relação aos chips de 7 nm!

Segurança em Primeiro Lugar

E não para por aí: a segurança parece ser uma prioridade nesse modelo. A estrutura do SUV é composta por 86,5% de aço de alta resistência, com reforços em zonas chave do veículo. Para deixar o motorista e os passageiros ainda mais tranquilos, são nove airbags de série e a proteção cobre uma área de 26.500 cm². E para quem tem medo em situações mais complicadas, a direção assistida de nível 2 e a frenagem automática até 80 km/h são bem-vindas!

A bateria recebe atenção especial também, com sistema de proteção em oito camadas, e já atende às normas de segurança chinesas previstas para 2026. Isso é um ponto bem positivo para quem quer se sentir seguro ao dirigir um veículo elétrico.

Fabricado pela joint venture Changan Mazda, o EZ-60 aposta alto em tecnologia, segurança e um design que chama atenção. Com o cenário automobilístico mudando rapidamente, outras montadoras também estão passando por desafios na China, como a Jeep. Por isso, adesão a novas tecnologias e inovação é vital para se manter relevante no mercado.