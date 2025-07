99Food e Abrasel anunciam expansão para São Paulo

A 99Food, plataforma de entrega de refeições, anunciou que começará suas operações em São Paulo a partir de agosto. A empresa firmou uma parceria com a Abrasel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, com o intuito de fortalecer sua atuação no mercado.

Essa colaboração inclui atividades de capacitação voltadas para empreendedores e funcionários do setor, além da realização de estudos de mercado. Também são planejadas iniciativas que promovem a transparência e a sustentabilidade no ecossistema de delivery, fundamentais para o desenvolvimento saudável do setor.

Simeng Wang, Diretor Geral da 99 no Brasil, destacou a importância dessa parceria, afirmando que o objetivo é facilitar o empreendedorismo no setor de alimentação, criando um ambiente mais equilibrado e sustentável a longo prazo.

Além de sua chegada à capital paulista, a 99Food tem planos ambiciosos de expandir suas operações para mais de 100 cidades brasileiras até 2026. Recentemente, em junho, a empresa iniciou suas atividades em Goiânia, Goiás, ampliando sua presença no mercado nacional.

No que diz respeito aos benefícios para o setor, os restaurantes cadastrados na plataforma poderão se beneficiar de isenção de comissões e mensalidades durante os primeiros 24 meses de atividade. Isso representa um incentivo significativo para novos parceiros que desejam entrar no sistema de delivery.

Os entregadores também terão garantias em relação à remuneração. A empresa oferece um pagamento mínimo de R$ 250 para os profissionais que realizarem 20 serviços no mês, dos quais pelo menos cinco devem ser entregas de alimentos. Essa medida visa assegurar uma fonte de renda para os entregadores, estimulando a adesão ao serviço e contribuindo para a qualidade da entrega.