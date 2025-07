Anfavea destaca preocupações sobre vendas de veículos

Apesar de estar no semestre com uma produção de veículos 7,8% acima do mesmo período do ano passado, o cenário não é todo positivo. O presidente da Anfavea, Igor Calvet, acendeu um alerta ao comentar que as vendas para pessoas físicas caíram cerca de 10%. Para quem adora acompanhar as novidades do setor, isso pode ser um pouco preocupante.

Já os números gerais de comercialização, que incluem tanto veículos leves quanto pesados, mostraram um leve crescimento de 2,6% no primeiro semestre, com 970,6 mil unidades vendidas. E, para dar um gostinho de novidade, os importados tiveram um salto percentual de 15,8%, com 228,5 mil unidades entrando no mercado. Quem tem olho na importação pode perceber que a diversidade de opções está aumentando.

A questão dos juros também está batendo forte nas vendas. Com a taxa Selic em 15% ao ano, o crédito para quem vai comprar um carro chegou a assustadores 27,6% em junho. Para muitos que tentam realizar o sonho do carro novo, isso pode ser um fator limitante. Ah, e não podemos esquecer que até o final do ano, mais de 200 mil unidades de carros chineses devem entrar no mercado. Para se ter uma ideia, isso representa a produção anual média de uma fábrica aqui no Brasil.

Por outro lado, a produção nacional ainda se mantém firme, principalmente com as exportações para países vizinhos, como a Argentina. Embora no último mês 460 postos de trabalho tenham sido cortados, no acumulado do ano, ainda há um saldo positivo de 4,9 mil novas contratações. É um alívio saber que, mesmo em tempos difíceis, ainda tem gente sendo contratada, não é?

Em relação à iniciativa da BYD, temos novidades! A montadora começou a fazer testes em sua nova fábrica em Camaçari (BA), mas está aguardando uma definição do governo sobre a redução de impostos para produção. Essa é uma expectativa que pode mudar o jogo para quem sonha com modelos elétricos e híbridos.

Se a gente olhar para o tipo de motorização que está dominando o mercado, não teve grandes mudanças no primeiro semestre deste ano. Os números estão bem parecidos com os de 2024: a gasolina segue como a campeã com 74,8%, enquanto os elétricos e híbridos ainda estão construindo seu espaço.

Agora, mudando um pouco de assunto, a GM está comemorando 100 anos no Brasil e aproveitou a ocasião para apresentar cinco lançamentos ao mesmo tempo. Dentre eles, o Onix e Onix Plus passaram por atualizações que melhoraram o design e a conectividade, mantendo os preços na mesma faixa. Esse carro é tão popular que, se você não conhece alguém que tenha, pode apostar que alguém da sua família já rodou com ele.

Os preços do Onix variam de R$ 102.990 a R$ 136.490, enquanto o Tracker entrou na roda com visual atualizado e preços que vão de R$ 119.900 a R$ 190.590. Não podemos esquecer do Spark EUV, que está em pré-venda por R$ 159.990 — uma opção elétrica bem interessante, não acha?

E teve também a Fiat, que trouxe evoluções importantes na linha Titano. Com um motor diesel de 200 cv e um novo câmbio automático de oito marchas, melhorou bastante o desempenho em trechos mais desafiadores. O preço? Vamos de R$ 233.990 a R$ 264.990. Para quem é apaixonado por SUVs robustos, essas atualizações são de encher os olhos.

Por último, mas não menos importante, vamos falar do Ford Territory. Com algumas mudanças visuais e um ótimo aproveitamento de espaço interno, esse SUV promete agradar quem curte conforto e tecnologia a bordo. O preço de tabela está em R$ 215.000, um investimento que pode valer a pena.

Se você, assim como eu, adora acompanhar as novidades e tendências do mercado automotivo, os últimos tempos têm sido realmente interessantes!