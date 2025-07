Não saia de casa sem desligar estes aparelhos da tomada: evite acidentes!

Alguns aparelhos devem ser retirados da tomada todas as vezes em que saímos, ou podem acabar causando acidentes graves.

Manter os aparelhos eletrônicos conectados à tomada o tempo todo se tornou um hábito comum, mas nem sempre é o mais seguro ou econômico. Além de aumentar o consumo de energia elétrica de forma desnecessária, deixar dispositivos ligados continuamente pode causar danos e curtos-circuitos.

Dependendo da situação, isso pode provocar incêndios em caso de falhas elétricas. Esse cuidado se torna ainda mais relevante quando não há ninguém em casa, já que a ausência impede qualquer ação imediata diante de uma emergência.

Desligar da tomada determinados aparelhos, especialmente os que consomem energia mesmo em modo standby, contribui para preservar sua vida útil e evita desperdícios invisíveis. Com pequenas atitudes, é possível manter a casa mais segura, proteger seus equipamentos e reduzir o valor da conta de luz.

Aparelhos que você deve desligar da tomada antes de sair

Desligar alguns equipamentos antes de sair de casa, especialmente por períodos prolongados, é uma medida simples que pode evitar riscos e perdas financeiras. Muitos desses aparelhos continuam consumindo energia mesmo quando não estão em uso.

Outros representam um potencial perigo se permanecerem conectados por muito tempo sem uma pausa. A seguir, veja quais são os principais que devem ser retirados da tomada e entenda os motivos para isso.

Saiba mais: Arrematar um imóvel de luxo pode ser possível para você

Televisores

Mesmo desligados pelo controle remoto, os televisores continuam consumindo energia no modo standby. Esse consumo contínuo, ao longo dos dias, pode gerar aumento na conta de luz sem que o usuário perceba.

Além disso, em casos de oscilação de energia, o equipamento pode sofrer danos, principalmente se não estiver protegido por um filtro de linha. Portanto, retirar o cabo da tomada ao sair evita esse consumo desnecessário e reduz o risco de queimas por variações elétricas.

Computadores e notebooks

Quando conectados à rede elétrica, computadores e notebooks também mantêm circuitos ativos, mesmo após serem desligados. O carregador, por sua vez, consome energia mesmo sem o aparelho estar acoplado.

Além do impacto na conta de energia, deixar esses dispositivos na tomada por longos períodos aumenta o desgaste dos componentes internos. Por isso, desligá-los da fonte de energia ao se ausentar contribui para sua durabilidade e segurança.

Micro-ondas

O micro-ondas consome energia o tempo todo por manter o painel digital funcionando e em alerta. Embora pareça insignificante, esse consumo constante se acumula ao longo do mês e representa um gasto invisível.

Além disso, curtos-circuitos podem ocorrer caso o aparelho sofra impactos de energia inesperados, o que é mais comum do que se imagina. Desconectar o micro-ondas da tomada, especialmente em longas ausências, evita riscos elétricos e reduz o consumo desnecessário.

Carregadores de celular

Deixar carregadores conectados, mesmo sem o celular acoplado, também resulta em consumo de energia. Esse hábito, além de desperdiçar eletricidade, pode provocar aquecimento dos componentes, o que aumenta o risco de curto-circuito.

Carregadores de má qualidade ou antigos são especialmente perigosos se deixados conectados por tempo prolongado. Retirar esses dispositivos da tomada quando não estão em uso é uma forma simples e eficaz de economizar e proteger o ambiente doméstico.

Cafeteiras elétricas

Aparelhos como cafeteiras, principalmente os modelos com placa de aquecimento ou funções automáticas, consomem energia mesmo quando inativos. Além do gasto, deixar o equipamento na tomada pode ativar acidentalmente o aquecimento.

Isso representa risco de superaquecimento ou incêndio. Esse risco se acentua em dias quentes ou quando há falhas no sistema interno. Ao desconectar a cafeteira da tomada, o morador evita acidentes e reduz o consumo de energia sem necessidade.

Veja mais: Kopenhagen terá ligação ferroviária a partir de 1º de maio de 2026

Outros cuidados importantes

Use filtros de linha com proteção contra surtos : Filtros de linha de boa qualidade protegem os aparelhos contra picos de tensão e facilitam o desligamento de vários dispositivos ao mesmo tempo.

: Filtros de linha de boa qualidade protegem os aparelhos contra picos de tensão e facilitam o desligamento de vários dispositivos ao mesmo tempo. Evite deixar eletrodomésticos sobre superfícies instáveis : Aparelhos ligados em locais mal posicionados podem cair, provocar curtos ou dificultar o resfriamento adequado dos componentes internos.

: Aparelhos ligados em locais mal posicionados podem cair, provocar curtos ou dificultar o resfriamento adequado dos componentes internos. Faça inspeções regulares nos cabos e tomadas : Cabos desgastados ou tomadas frouxas podem causar aquecimento, choques e até incêndios. Substitua imediatamente peças danificadas.

: Cabos desgastados ou tomadas frouxas podem causar aquecimento, choques e até incêndios. Substitua imediatamente peças danificadas. Instale disjuntores e aterramento adequado : Essas medidas evitam sobrecarga na rede elétrica e garantem que a corrente siga o caminho seguro em caso de falhas no sistema.

: Essas medidas evitam sobrecarga na rede elétrica e garantem que a corrente siga o caminho seguro em caso de falhas no sistema. Evite o uso de extensões em excesso: Acúmulo de aparelhos conectados a uma única tomada por meio de extensões pode causar sobrecarga elétrica e gerar curtos-circuitos.

Com atenção aos aparelhos ligados e cuidados simples com a rede elétrica, você evita prejuízos, protege sua casa e ainda economiza. Esses hábitos, quando incorporados à rotina, garantem maior tranquilidade no dia a dia.

Veja outros: Calendário do Bolsa Família de julho é divulgado e gera expectativa