Renault Kwid com IPI zerado e descontos de até 13 mil

Recentemente, o cenário automotivo no Brasil deu uma balançada com o aumento do preço dos modelos de entrada. A Renault não ficou de fora dessa dança e decidiu elevar os preços do seu subcompacto, o Kwid, deixando de oferecer versões abaixo de R$ 80 mil em sua tabela. Mas calma, que o governo veio com um programa de incentivos que permitiu uma redução nos preços. Com um corte de até R$ 13.400, a Renault ainda lançou mão de alguns descontos, tornando a oferta bem atrativa.

É curioso ver como essas ações de preço acontecem às vésperas das promoções. Lembra daquele truque de Black Friday, onde os preços aumentam antes do evento? Com o Kwid não é diferente, mas o lado bom é que as quedas de preços nas quatro versões do modelo são bem significativas. Por exemplo, a versão mais simples, a Zen, por conta do IPI Verde, saiu de R$ 80.690 para R$ 78.690. E com mais um bônus da marca, o preço final vai cair para R$ 67.290.

E não para por aí. A versão Intense, que antes custava R$ 83.990, agora está por R$ 81.790 — um alívio de R$ 2.200. E se você aproveitar o bônus de R$ 10.500, o preço final dela vai para R$ 71.290. Já para a versão Iconic, que partia de R$ 87.490, agora está a R$ 85.190, descontando os mesmos R$ 2.300 do IPI. Com o desconto da Renault, o valor final vai para R$ 75.690.

Claro que também temos a versão vigorosa, a Outsider, que custava R$ 87.590 e desceu para R$ 85.290. Com o desconto oferecido, ela pode ser sua por R$ 75.790.

Vamos dar uma olhada nas novas opções:

Versão Preço Original Após IPI Verde Desconto IPI Desconto Renault Preço Final Desconto Total Kwid Zen 1.0 25/26 R$ 80.690 R$ 78.690 R$ 2.300 R$ 11.400 R$ 67.290 R$ 13.400 Kwid Intense 1.0 25/26 R$ 83.890 R$ 81.790 R$ 2.200 R$ 10.500 R$ 71.290 R$ 12.600 Kwid Iconic 1.0 25/26 R$ 87.390 R$ 85.190 R$ 2.300 R$ 9.500 R$ 75.690 R$ 11.700 Kwid Outsider 1.0 25/26 R$ 87.490 R$ 85.290 R$ 2.300 R$ 9.500 R$ 75.790 R$ 11.700

Ao entrar na versão de entrada, o Kwid 2026 já vem equipado com quatro airbags, ar-condicionado manual, direção elétrica, e até monitoramento da pressão dos pneus — que em dias de estrada faz diferença, hein? E claro, não podemos esquecer as rodas de 14” e os DRLs em LED que deixam o carro com um visual mais moderno.

Agora, se a gente olhar debaixo do capô, todas as versões são impulsionadas pelo mesmo motor 1.0. Com 3 cilindros e uma potência de 71 cv no etanol, isso dá uma performance esperta para guiar na cidade. O câmbio aqui é sempre manual, com cinco marchas — ideal para quem gosta de ter controle total na hora de conduzir. O consumo? Muito bom! Dá para fazer 15,3 km/l na cidade e 15,7 km/l na estrada, dependendo do combustível.

Esse conjunto todo faz do Kwid não apenas uma opção econômica, mas também uma escolha esperta na hora de enfrentar o dia-a-dia nas ruas brasileiras.