Calendário do Bolsa Família de julho é divulgado e gera expectativa

Em julho de 2025, começa uma nova fase dos pagamentos do Bolsa Família, um dos principais programas sociais do governo federal. Este benefício é fundamental para muitas famílias em situação de vulnerabilidade. Nesta matéria, vamos detalhar o cronograma de pagamento, os valores que podem ser recebidos e os critérios que definem quem pode ser beneficiado.

Calendário de Pagamentos do Bolsa Família em Julho

Os pagamentos do Bolsa Família em julho de 2025 serão realizados de forma escalonada, com base no final do Número de Identificação Social (NIS) de cada família. Isso significa que as datas de recebimento variam de acordo com o NIS, facilitando a organização do governo e dos beneficiários. Os pagamentos começam no dia 18 de julho e vão até 31 de julho. Confira as datas específicas:

18 de julho – NIS final 1

21 de julho – NIS final 2

22 de julho – NIS final 3

23 de julho – NIS final 4

24 de julho – NIS final 5

25 de julho – NIS final 6

28 de julho – NIS final 7

29 de julho – NIS final 8

30 de julho – NIS final 9

31 de julho – NIS final 0

Essas datas são importantes para que as famílias possam planejar melhor suas finanças. Em tempos de dificuldade econômica, ter informações antecipadas sobre os pagamentos pode ajudar a evitar surpresas.

Valores e Benefícios Extras do Bolsa Família

O valor mínimo do Bolsa Família em 2025 é de R$ 600 por família. O programa também oferece benefícios complementares que ajudam a atender necessidades específicas:

O Benefício Variável Familiar Nutriz, destinado a mães com bebês de até seis meses.

Um adicional de R$ 50 para famílias com gestantes e crianças ou adolescentes entre 7 e 18 anos.

Um benefício de R$ 150 voltado para a alimentação de crianças até seis anos.

Esses valores são cruciais para ajudar as famílias a cobrir despesas com alimentação e saúde. Plus, a introdução do auxílio-gás é uma medida do governo para auxiliar as famílias em relação ao custo do gás de cozinha, permitindo que elas atendam suas necessidades diárias sem afetar seu orçamento.

Quem Pode Receber o Bolsa Família?

Para ter acesso ao Bolsa Família, as famílias devem ter uma renda per capita mensal inferior a R$ 218. A inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) é um passo necessário, mas não garante automaticamente o benefício. A concessão do auxílio é feita com base em critérios que levam em conta a disponibilidade de recursos.

Além disso, as famílias precisam cumprir algumas exigências, como:

Manter a matrícula escolar de crianças e adolescentes. Garantir acompanhamento pré-natal para gestantes. Atualizar as vacinas das crianças.

Essas condições são importantes para garantir que o programa não seja apenas assistencialista, mas que também promova educação e saúde, ajudando a romper o ciclo da pobreza a longo prazo.

Como Realizar Saques e Movimentações do Bolsa Família?

Os beneficiários podem usar o aplicativo Caixa Tem para gerenciar os recursos do Bolsa Família. Com esse aplicativo, é possível pagar contas, fazer compras e transferências, tudo sem precisar ir a uma agência bancária. Os saques podem ser feitos em lotéricas, caixas eletrônicos ou correspondentes Caixa Aqui, facilitando o acesso, especialmente em áreas mais afastadas.

Orientações Finais sobre o Programa

É fundamental que todos os beneficiários fiquem atentos ao calendário de pagamentos e às regras do programa. Manter os dados sempre atualizados no CadÚnico é essencial para garantir a continuidade dos benefícios e o acesso a programas adicionais, como o auxílio-gás.

O Bolsa Família continua a ser um pilar importante no combate à vulnerabilidade social no Brasil, ajudando a garantir assistência a famílias que enfrentam dificuldades financeiras, com foco em saúde, educação e nutrição.