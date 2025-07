Kopenhagen terá ligação ferroviária a partir de 1º de maio de 2026

Dresden terá uma nova ligação ferroviária diária para Copenhague a partir de 1º de maio de 2026. A nova conexão será operada em conjunto pelas empresas de trem da República Tcheca, Dinamarca e Alemanha. Os trens sairão de Praga, passarão por Dresden e farão paradas em cidades como Berlim, Hamburgo e Odense antes de chegar à capital dinamarquesa.

De acordo com a Deutsche Bahn, serão disponibilizados dois pares de trens por dia, e a viagem entre Dresden e Copenhague deve durar pouco mais de nove horas. Além disso, está prevista uma conexão noturna entre Copenhague e Praga, com horários ainda a serem definidos.

Os novos trens da linha serão os ComfortJets, que têm capacidade para mais de 550 passageiros e incluirão um vagão bistrô. Espera-se que todos os trens integrem esse novo vagão em maio, substituindo gradualmente os antigos vagões de refeição que ainda operam em algumas linhas. O bistrô oferecerá diversas opções culinárias e cerveja de chopp.

Em agosto, a Deutsche Bahn começará a reforma da muito utilizada linha entre Berlim e Hamburgo, o que adiará a introdução da nova rota até maio. O trem direto de Praga a Copenhague faz parte de um projeto da Comissão Europeia para promover conexões ferroviárias internacionais, visando melhorar a mobilidade sustentável na Europa.

As passagens para esse novo serviço devem estar disponíveis a partir de dezembro deste ano, com um período de vendas começando cerca de seis meses antes do início das operações. Também está programado um teste de viagem com um ComfortJet de Praga para Copenhague. A equipe a bordo será composta por funcionários das respectivas empresas ferroviárias, enquanto a equipe do vagão bistrô da República Tcheca estará presente durante toda a rota.

Atualmente, a única maneira de se chegar a Copenhague partindo de Dresden é através de pelo menos uma troca em Hamburgo, com o tempo de viagem variando em torno de dez horas. Além disso, já existe uma ligação noturna operada pela companhia Snälltåget, que leva passageiros de Dresden a Copenhague, mas essa conexão está disponível apenas uma vez por semana em períodos selecionados.