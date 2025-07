Marcos Pasquim participa do segundo episódio de Aberto ao Público

Marcos Pasquim é o convidado especial do segundo episódio da nova atração de humor da TV Globo, chamada “Aberto ao Público”. O programa vai ao ar aos domingos, logo após o Fantástico, e é exibido ao longo do mês de julho. Com um formato interativo, a gravação acontece em um teatro em São Paulo e conta com a participação ativa do público. A cada episódio, o programa traz nomes conhecidos da comédia brasileira.

Atualmente, Pasquim é visto na novela “Dona de Mim”, onde interpreta o personagem Ricardo. Nesta edição do programa, ele divide o palco com humoristas como Maurício Meirelles, Bruna Louise, Thiago Ventura e Fábio Rabin, que está substituindo Murilo Couto. Além de participar das brincadeiras, Pasquim assume o papel de apresentador da noite, destacando sua habilidade com o humor.

Um dos momentos mais engraçados do episódio ocorreu no quadro “Pergunta para o Famoso”, onde o público tem a chance de fazer perguntas e, caso o convidado não queira responder, recebe R$ 50. Pasquim ficou um pouco surpreso quando foi questionado sobre seu romances com celebridades e, com um toque de humor, decidiu não revelar nada, respondendo: “Prefiro guardar essa resposta para mim”, o que provocou risadas e aplausos da plateia.

Outro destaque da gravação foi uma brincadeira em que Maurício Meirelles assume as redes sociais de Pasquim. Durante essa interação, ele fez uma postagem sobre um suposto remake de “Kubanacan”, uma novela que fez sucesso em 2003 e na qual Pasquim interpretou o memorável Esteban.

Nos bastidores do programa, Pasquim falou sobre sua conexão com o humor. Ele revelou que “Pasquim” não é seu verdadeiro nome, mas um apelido que recebeu de um amigo da escola, que o acompanhava nas suas palhaçadas. O ator contou que sempre foi fã de comédia, especialmente do humorista Jerry Lewis, e que sua relação com o humor é muito antiga e íntima.

“Aberto ao Público” é um projeto de Maurício Meirelles e Patricia Pedrosa, com a redação final realizada por Meirelles, Daniel Nascimento e André Brant. A direção é de Gui Cintra, com Patricia Pedrosa à frente da direção de gênero e Claudio Dager na produção executiva.