GAC avança testes de SUV de luxo com 1.215 km de autonomia no Brasil

A GAC deu suas primeiras voltas no Brasil no final de maio e já trouxe cinco veículos bem interessantes. São quatro elétricos e um híbrido plug-in. A galera pode se preparar, porque a marca está testeando mais modelos por aqui. Recentemente, um deles foi avistado em São Paulo, e parece que é uma aposta forte da montadora.

Entre os modelos já confirmados estão os elétricos Hypetec HT, Aion V, Aion Y, Aion ES e o híbrido GS4. Todos têm um porte médio a grande e, pelo que foi anunciado, os preços não passam de R$ 299.990. O “flagra” que pegamos é do ES9, que lá na China é conhecido como Trumpchi. Ele realmente é um SUV de tamanho robusto e deve trazer uma configuração motriz diferente do que estamos acostumados a ver no Brasil.

Detalhes do GAC ES9

Esse ES9 que foi flagrado é um híbrido do tipo plug-in. Na terra natal dele, esse SUV combina um motor 2.0 turbo a gasolina com dois elétricos, e a força chega nas rodas através de uma transmissão automática de duas velocidades. Juntas, essas máquinas geram incríveis 372 cv de potência e 64,2 kgfm de torque.

Com uma bateria de 25,6 kWh, ele entrega uma autonomia elétrica de 143 km no ciclo de medição chinês. Se você combinar a bateria com o tanque cheio, a GAC promete que dá para rodar até 1.215 km. E o consumo? Aproximadamente 16,2 km/l quando a bateria não está carregada. Para quem dirige muito em estrada, isso é um número considerável.

O modelo que foi visto tem a configuração Traveller, que vem com uma imitação de estepe na tampa do porta-malas — detalhe charmoso, né? O tamanho é imponente, com 5,11 metros de comprimento e um entre-eixos de 2,92 metros. Na China, você encontra opções com seis (2+2+2) ou sete (2+3+2) assentos. Então, o bicho consegue facilmente competir com SUVs bem grandes, como o Hyundai Palisade.

Preço e Comparativo

Na China, o GAC ES9 começa a partir de 229.800 yuans, que dá na conversão direta cerca de R$ 177,5 mil. Contudo, como é maior que o elétrico Hyptec HT e tem essa configuração híbrida plug-in, é bem provável que no Brasil os preços se aproximem dos R$ 300 mil. Comparar com o Palisade da Hyundai, que custa R$ 449.990, pode fazer o ES9 parecer até um bom negócio.

Esse bicho promete trazer mais do que apenas tecnologia; é uma opção para quem busca um SUV robusto e cheio de recursos. E se você, como eu, adora conhecer novos modelos e conferir de perto o que está chegando nas ruas, com certeza esses lançamentos da GAC vão dar o que falar.