“Loucos por novela” relembra grandes momentos da teledramaturgia

No dia 14 de julho, às 18h, estreia um novo programa na plataforma de streaming, intitulado “Loucos por Novela”. Esta produção especial celebra o amor dos brasileiros por telenovelas, um gênero muito popular no país. A atriz Marisa Orth será a apresentadora, guiando os espectadores por momentos marcantes e emocionantes do universo das novelas.

Conversas com Atores e Fãs

Toda semana, o programa contará com a participação de três convidados: um autor, um diretor e um ator. Juntos, eles discutirão temas que fazem parte da memória dos apaixonados por novelas. Entre os assuntos que serão abordados estão:

O Vilão que Amamos Odiar

O Casamento Inesquecível

O Ship Perfeito

O Choro que Comoveu o Brasil

Além das conversas entre os convidados, o programa também dará voz a um grupo de fãs que compartilharão suas experiências e cenas que os marcaram ao longo dos anos.

Episódio de Lançamento

O episódio de estreia terá como tema “O Choro Que Comoveu o Brasil” e contará com a presença da atriz Jéssica Ellen, da autora Denise Bandeira e da diretora Ana Paula Guimarães. Durante a conversa, os convidados relembrarão momentos emocionantes que geraram lágrimas e tocaram o coração de muitos brasileiros, destacando a força emocional que as novelas exercem sobre o público.

Seleção de Destaques

A curadoria dos temas de cada episódio será feita por um grupo chamado "Academia de Novelas", que é composto por especialistas como Hermes Frederico e Tatiana Siciliano. Após a seleção inicial, o público terá a oportunidade de participar, votando para escolher os destaques de cada tema através da plataforma gshow.

Marisa Orth Vem com Nostalgia

A apresentadora Marisa Orth traz seu carisma e narrativas pessoais sobre novelas que lhe impactaram. Em um tom nostálgico, ela recorda folhetins que eram parte de sua infância e carreira, como:

“Gabriela tinha cheiro! Tieta, Roque Santeiro, Dancing Days… A que mais me marcou como atriz foi Rainha da Sucata. A Nicinha era engraçada e me apresentou ao Brasil.”

Informações Gerais

“Loucos por Novela” é uma produção da Cine Group e conta com a direção de Letícia Prisco. Os episódios nuevos vão ao ar todas as segundas-feiras, às 18h, com reprise às sextas no mesmo horário, exclusivamente na plataforma de streaming.

Canal Dedicado às Novelas

O canal de Globoplay Novelas é voltado para os fãs de novelas e opera 24 horas por dia, sete dias por semana. A programação inclui produções originais, sucessos internacionais e as novelas consagradas da TV Globo. Os usuários podem acessar esse canal através das mesmas operadoras que oferecem o VIVA, além de estar disponível no Plano Premium da plataforma.