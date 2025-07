Renault lança nova picape no segundo semestre de 2026

A Renault está com novidades a caminho e uma picape bem interessante vem por aí. Apresentada como Niagara, essa nova aposta da marca vai concorrer diretamente com modelos como a Fiat Toro e a Ram Rampage. A produção será feita na Argentina e, segundo a posição de Pablo Sibilla, presidente da Renault Argentina, o lançamento está previsto para o segundo semestre de 2026.

Sibilla compartilhou essas informações durante o evento de apresentação do Renault Boreal, que aconteceu em São Paulo. Ele comentou que a nova picape é um produto crucial para a marca na região, e também para a fábrica argentina, que deve ganhar um fôlego extra com sua chegada.

Agora que o Boreal já está pronto, a equipe de engenharia da Renault vai focar nos últimos detalhes da Niagara. Essa será a terceira picape a utilizar a base RGMP, e vai compartilhar várias características com o Boreal, incluindo algumas tecnologias e até o motor. A picape virá equipada com um motor 1.3 turbo e câmbio DCT, que promete uma performance interessante, principalmente se você já sabe como um câmbio ágil pode fazer diferença no tráfego.

Quando foi revelado o conceito, Daniel Nozaki, que toca o Centro de Design da Renault na América Latina, mencionou que a picape vai trazer um bom nível de acabamento e tecnologia. Com o Boreal nas ruas, já temos uma ideia do que esperar nesse sentido. Apesar de algumas adaptações para dar uma identidade própria à picape, vamos conseguir ver muito do que foi apresentado no conceito.

Atualmente, a Niagara ainda está em fase de testes na Argentina. É bem possível que as primeiras unidades pré-série estejam aparecendo nas ruas do Brasil e do país vizinho em breve. Contudo, a Renault ainda não falou sobre versões híbridas. Por enquanto, a expectativa é que a picape venha apenas com o motor 1.3 turbo, mas quem sabe o que o futuro reserva, não é?

Para quem adora dirigir e está sempre de olho nas novidades, a chegada da Niagara promete ser emocionante. Ficamos na torcida para ver essa nova picape rodando nas estradas e, claro, esperando ansiosamente por mais detalhes até lá!