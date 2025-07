Domingo Legal promete diversão e competição no SBT hoje

Neste domingo, 13 de julho, a programação do SBT trará uma série de atrações animadas no “Domingo Legal”, que será apresentado por Celso Portiolli a partir das 11h15. O programa promete entreter o público com quadros populares, convidados especiais e diversas competições repletas de humor e emoção.

Um dos principais destaques dessa edição é o tradicional “Passa ou Repassa”, onde celebridades se enfrentam em um emocionante jogo. O time azul será composto pela influenciadora Moranguinho e pela dupla sertaneja Danilo e Davi, que também farão uma apresentação de seus sucessos musicais. Do outro lado, no time amarelo, estarão o cantor Naldo Benny, a atriz Carol Bresolin e o influenciador Marcelo Mesquita. Os participantes passarão por provas divertidas que prometem muitas risadas e situações inusitadas, como a clássica torta na cara.

Outro quadro que retornará é “De Quem é Essa Mansão?”. Celso Portiolli, junto com os humoristas Pedro Manso, no papel de Fala Silva, e Marlei Cevada, como Mileide, irá explorar mansões luxuosas pelo Brasil. Neste divertido passeio, o trio vai tentar descobrir quem são os proprietários dessas impressionantes residências, proporcionando momentos descontraídos e curiosidades para a audiência.

No quadro “Quem Arrisca Ganha Mais”, duas duplas competirão por um prêmio total de R$ 100 mil. A competição incluirá desafios que exigem raciocínio estratégico e decisões ousadas, criando um ambiente de tensão e expectativa entre os participantes.

Encerrando a programação, “Até Onde Você Chega?” apresentará competidores que sonham em se tornar milionários. Neste emocionante segmento, os participantes enfrentarão provas desafiadoras que testarão sua coragem e sorte. Os desafios propostos proporcionarão momentos de superação, que podem mudar a vida dos concorrentes para sempre.

Sem dúvida, o “Domingo Legal” traz uma mistura de diversão, competição e emoções fortes, prometendo entreter a família brasileira em mais um final de semana.