Geely inicia pré-venda do Galaxy A7 PHEV na China

A Geely acaba de dar o primeiro passo para lançar seu novo Galaxy A7, um sedã híbrido plug-in que promete agitar o mercado! A pré-venda começou na China e, para variar, as expectativas estão lá em cima. Com preços que giram entre 103.800 e 133.800 yuan (cerca de R$ 14.500 a R$ 18.650), o modelo chega com cinco versões diferentes.

Visualmente, o A7 não deixa a desejar. Com suas linhas modernas e estilo esportivo de fastback, ele tem 4,91 m de comprimento e um entre-eixos de 2,84 m. Isso já o coloca à frente de certos concorrentes como o BYD Qin L. As rodas de 19 polegadas, faróis de LED conectados por uma faixa iluminada, e um coeficiente aerodinâmico de apenas 0,229 Cd, tornam o carro não só bonito, mas também eficiente.

Falando das cores, quem gosta de personalização vai adorar as seis opções disponíveis: azul, branco, cinza e preto, entre outras. E é bom dizer que a experiência de dirigir um carro com esse design e conforto é algo que muitos ansiosos aguardam.

Conforto e tecnologia a bordo

O interior do A7 é todo pensado no conforto e na tecnologia. O destaque vai para o sistema Flyme Auto, desenvolvido em parceria com a Meizu. Imagine poder controlar seu carro com comandos de voz, tudo com a ajuda de inteligência artificial. Com conexão Huawei HiCar e atualizações OTA, a central multimídia de 15,4″ dá show, complementada por um painel digital de 8,8″. Para quem gosta de tecnologias de ponta, isso é música para os ouvidos!

Os bancos são revestidos em couro e não economizam em conforto, com opções de aquecimento, ventilação e até massagem nos dianteiros. Sem contar que os encostos traseiros reclinam até 120°, facilitando muito a viagem nas rodovias. E se você precisa de espaço, saiba que o porta-malas expande para impressionantes 988 litros!

Motorização e opções de bateria

Sobre a motorização, o A7 oferece um motor a gasolina de 1.5 com 110 cv combinado a um elétrico que entrega 235 cv. Resultado? Aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 7,1 segundos. Para os que se preocupam com economia, o consumo médio é de apenas 2,67 L/100 km, com autonomia total que ultrapassa 2.100 km nos padrões chineses.

Você terá duas opções de bateria: uma de 8,5 kWh, com autonomia elétrica de 70 km, e outra de 18,4 kWh, que permite até 150 km completamente elétricos. A transmissão, um sistema unificado 11 em 1, promete ótima performance e eficiência.

Recursos adicionais e versões

Cada versão do A7 traz seus próprios recursos. Os modelos mais completos vêm com sistema de som Flyme Sound com até 16 alto-falantes e assistentes de condução como o G-Pilot H3, que inclui funções interessantes como o piloto automático com navegação e estacionamento automático. É a tecnologia a seu serviço, facilitando a vida no dia a dia.

O modelo-base traz alguns itens mais simples, como os bancos traseiros com reclinação manual. Mas para quem opta pela versão topo de linha, o que não falta são mimos: assentos luxuosos, funções de massagem e um sistema de som premium que transforma qualquer viagem em uma experiência prazerosa.

O Galaxy A7 surge como uma adição forte à linha de híbridos da Geely, posicionando-se entre os modelos Galaxy L6 e Starshine 8. A marca parece estar apostando alto neste sedã médio que combina autonomia, tecnologia avançada e um bom custo-benefício.

Em um mercado cada vez mais competitivo na China, o A7 se une a rivais como o BYD Qin L DM-i. Com o crescimento da eletrificação, definitivamente, as marcas estão se esforçando para oferecer o melhor em desempenho, conforto e conectividade.

E vale lembrar que a Geely mostra seu compromisso com a inovação, facilitando a vida dos motoristas e destacando-se no mercado.