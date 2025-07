Smart #3 2026 é lançado na China com novas opções

O Smart #3 2026 já chegou à China, e, com isso, os apaixonados por SUVs elétricos têm muito o que comentar. A empresa apresentou suas versões padrão no dia 11 de julho, com preços a partir de 164.900 a 209.900 yuans, o que dá mais ou menos uns R$ 23 mil a R$ 29,3 mil. Quem está atrás de algo mais esportivo pode optar pela versão Brabus, que custa 259.900 yuans — cerca de R$ 36,3 mil.

Se você espera um design inovador, pode ficar tranquilo. O novo Smart mantém a proposta “sensível e precisa”, mas com algumas atualizações discretas de estilo. Um detalhe interessante é o reposicionamento do logo, agora localizado no para-lama dianteiro, em vez de na coluna C. O SUV mantém as mesmas dimensões da geração anterior, com 4,4 metros de comprimento, 1,84 m de largura e 2,78 m de entre-eixos. Para quem busca um carro compacto, essa receita parece bem equilibrada.

Por fora, o modelo ainda se destaca pelas rodas de série de 19 polegadas, com a opção de 20 polegadas para quem não abre mão de um visual mais robusto. E a cereja do bolo? O teto solar panorâmico de 1,6 m² que garante uma experiência única ao dirigir, especialmente em dias ensolarados.

Uma novidade nas cores é a inclusão de Ceramic Cream e Electron Blue, ampliando as opções para oito tons diferentes. Vale a pena dar uma olhadinha para descobrir qual combina mais com seu estilo.

### Interior Moderno e Confortável

No interior, a Smart investiu em um painel em formato de “T”, que traz um ar moderno e prático. O destaque vai para a central multimídia de 12,8 polegadas e o painel de instrumentos digital de 9,2 polegadas. E quem se importa com uma boa trilha sonora vai adorar o sistema Beats com 13 alto-falantes, além da iluminação ambiente que oferece 64 cores diferentes — perfeito para criar o clima ideal, não é mesmo?

A edição Brabus vai além, apresentando detalhes como costuras vermelhas e volante com acabamento em camurça. É um toque a mais para quem quer algo especial e charmoso.

### Motorização para Todos os Estilos

Nas opções de motorização, o Smart #3 2026 não decepciona. Você pode escolher entre tração traseira (RWD) ou integral (AWD). A versão RWD tem um desempenho de 268 cv, com duas opções de bateria: uma de 49 kWh, que oferece uma autonomia de 415 km, e outra de 66 kWh, chegando a 555 km. E a aceleração? Se prepare: vai de 0 a 100 km/h em apenas 5,4 segundos. A versão AWD combina dois motores — um na frente e outro na traseira — e entrega 422 cv, com autonomia de 520 km e uma aceleração impressionante de 0 a 100 km/h em apenas 4,3 segundos. Para os fãs da versão Brabus, esse tempo pode ser de apenas 3,6 segundos.

E para quem se preocupa com a recarga, a tecnologia de carga rápida é um diferencial e tanto. Em menos de 30 minutos, você consegue carregar a bateria de 10% a 80%. Isso é uma mão na roda, especialmente em situações de viagem ou quando a rotina aperta.

### Segurança em Primeiro Lugar

A segurança também é uma prioridade aqui, com várias versões equipadas com sistemas avançados de assistência ao motorista. A versão Brabus conta com 23 sensores, enquanto as outras vêm com 18. Isso inclui recursos como assistente de estacionamento, alertas de mudança de faixa e monitor de ponto cego. Quem já pegou um trânsito pesado sabe o quanto isso faz diferença na hora de dirigir com segurança.

E assim, o Smart #3 2026 mostra que vem para brigar com os grandes do mercado. Com tecnologia, design e desempenho, ele promete deixar os fãs de carros elétricos bem animados.