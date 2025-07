Fiat Mobi e Argo com IPI zerado e até R$ 13 mil de desconto

A Fiat anunciou uma redução de preços que vai deixar muitos apaixonados por carros bem animados. Assim como a Volkswagen e a Renault, a marca italiana está dando um gás nas vendas, especialmente nos modelos de entrada. O subcompacto Mobi e o hatch Argo vão ter descontos que podem chegar até R$ 13 mil, válidos até o dia 31 de julho. O melhor de tudo: ambos estão dentro do programa Carro Sustentável, o que significa que o IPI será zerado!

Começando pelo Mobi, que é um ótimo carro urbano, a versão de entrada 1.0 Like MT vai de R$ 80.990 para apenas R$ 67.990. E olha, para quem busca conforto e praticidade, esse modelo chega bem equipado: direção elétrica, ar-condicionado manual, computador de bordo, rodas de aço de 14", volante regulável, travas e vidros elétricos na frente vão fazer a diferença no dia a dia.

E o Mobi não para por aí. A versão aventureira Trekking também está na promoção, com preço reduzido de R$ 82.990 para R$ 73.290. Essa opção tem um visual mais robusto, perfeito para quem gosta de aventurar-se em estradas menos pavimentadas. Vale lembrar que o Mobi ficou um tempinho acima da barreira dos R$ 80 mil e perdeu o título de carro mais barato do Brasil para o Renault Kwid.

Agora, se a sua vibe é um hatch mais robusto, o Argo não decepciona. O destaque fica para a versão 1.0 Drive MT, que tinha um preço de R$ 94.990 e agora vai custar R$ 86.990, com um desconto de R$ 8.000. Isso é bom, mas o que realmente impressiona são os itens de série: ar-condicionado manual, direção elétrica regulável, central multimídia de 7" com Android Auto e Apple Car Play, e faróis com assinatura em LED.

Ambos os carros vêm com o motor 1.0 Firefly de três cilindros, que entrega até 75 cv de potência e torque de 10,7 kgfm, sempre com câmbio manual de cinco marchas. Isso é ideal para quem pega muito trânsito na cidade ou precisa de um carro ágil em estradas.

Como funciona o Carro Sustentável?

Para que um carro consiga ser rotulado como sustentável e tenha o benefício da isenção do IPI, ele precisa se encaixar em alguns critérios definidos pelo governo. O carro deve emitir menos de 83g de CO₂ por quilômetro, ter pelo menos 80% de materiais recicláveis ou reutilizáveis e atender a algumas etapas essenciais de produção aqui no Brasil.

As montadoras que quiserem vender esses modelos com o IPI zerado precisam se credenciar junto ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Uma vez aprovadas, uma lista com os carros elegíveis será divulgada. Atualmente, o IPI mínimo para veículos compactos é de 5,27%.

Para quem não cumprir essas exigências, um novo sistema de cálculo do IPI entrará em vigor, alterando as alíquotas. Teremos uma base de 6,3% para carros de passeio e 3,9% para comerciais leves. Esses valores poderão ser ajustados com base em critérios como eficiência energética e nível de segurança.

Com essa redução nos preços e a eliminação do IPI, a Fiat está aumentando a competitividade dos seus modelos. E quem sabe você não encontra uma oportunidade incrível para trocar de carro?