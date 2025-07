Renault Kwid tem desconto de até R$ 13.400 com Carro Sustentável

O Renault Kwid é uma opção super interessante para quem busca um carro compacto e descolado. Ele acaba de entrar para o novo Programa Carro Sustentável, promovido pelo governo. Isso significa que você pode aproveitar um desconto de até R$ 13.400 dependendo da versão escolhida!

Esse carro é conhecido pelo seu estilo parecido com o de um SUV, e também se destaca pelo maior porta-malas da categoria. Isso é ótimo para quem gosta de viajar ou precisa de espaço no dia a dia. E tem mais: o Kwid é econômico, com um consumo de combustível que vai agradar o seu bolso. Sem contar que, em termos de segurança, ele já vem com quatro airbags de série!

Com essa nova adesão ao programa, os preços do Kwid ficaram ainda mais atrativos. O desconto de R$ 2 mil já ajuda a deixar o carro mais acessível. Além disso, a Renault oferece bônus de fábrica e outros descontos para vendas diretas a pessoas físicas. Bom demais, né?

Benefícios do Programa Carro Sustentável

O presidente da Renault do Brasil, Ariel Montenegro, explicou que a iniciativa visa facilitar o acesso aos carros zero km, priorizando modelos modernos, seguros e fabricados aqui no Brasil. O Kwid se encaixa perfeitamente nessa proposta, já que tem baixo índice de emissões e alta reciclabilidade. Além de ser um orgulho nacional, o carro entrega tudo isso sem abrir mão do estilo.

Esse programa não é só uma ajuda para quem quer comprar um carro. Ele faz parte de um pacote maior, o MOVER (Mobilidade Verde e Inovação), que traz novas regras de tributação com o objetivo de incentivar a produção de veículos mais limpos e sustentáveis. Uma das principais novidades é a isenção total do IPI para veículos que atendem a critérios específicos.

Requisitos para Isenção do IPI

Para que o modelo seja isento do IPI, ele precisa atender a quatro exigências:

Emitir menos de 83g de CO₂ por quilômetro. Ter ao menos 80% de materiais recicláveis ou reutilizáveis. Ser produzido localmente, em aspectos como montagem e fabricação do motor. Pertencer a categorias como subcompacto, compacto, SUV compacto ou picape compacta.

Parece complicado, mas o Kwid já se adapta a tudo isso.

O Motor do Renault Kwid

Falando sobre a mecânica, o Renault Kwid continua com o motor 1.0 de três cilindros, que entrega até 71 cavalos de potência quando abastecido com etanol. Se você optar pela gasolina, são 68 cavalos. O torque também é respeitável, com 10 kgfm no etanol e 9,4 kgfm na gasolina. O câmbio é manual de cinco marchas, o que combina bem com os motoristas que preferem uma experiência de direção mais direta e envolvente.

Preços do Renault Kwid no Programa Carro Sustentável

Os preços com o desconto já estão valendo, e aqui estão as versões do Kwid disponíveis:

Versão Preço Original Preço com Desconto Desconto Total Kwid Zen 1.0 R$ 80.690 R$ 67.290 R$ 13.400 Kwid Intense 1.0 R$ 83.890 R$ 71.290 R$ 12.600 Kwid Iconic 1.0 R$ 87.390 R$ 75.690 R$ 11.700 Kwid Outsider 1.0 R$ 87.490 R$ 75.790 R$ 11.700

É um descontão que pode fazer diferença no seu bolso, não é mesmo? Se você está pensando em trocar de carro ou só quer saber mais sobre os modelos disponíveis, o Kwid é uma opção que merece atenção.