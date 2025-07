Hospital veterinário da UFMS pede apoio para custos de atendimento

O Hospital Veterinário da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), localizado em Campo Grande, está buscando apoio financeiro para melhorar sua estrutura e tornar os atendimentos mais acessíveis à população que possui animais de estimação. Este hospital oferece cuidados veterinários a preços mais baixos do que as clínicas particulares, mas os custos ainda podem ser um desafio para muitas famílias, especialmente as de baixa renda.

Recentemente, o deputado estadual Pedro Caravina, do PSDB, fez um pedido à senadora Soraya Thronicke, do Podemos, para que sejam destinadas emendas parlamentares a fim de apoiar a universidade. A solicitação atende a um chamado de lideranças locais e acadêmicos da área de Medicina Veterinária, que destacam a importância de ter recursos para modernizar equipamentos e ampliar o acesso aos serviços.

Atualmente, a tabela de preços do hospital fixa o valor da consulta clínica para pequenos animais em R$ 100. A internação varia de R$ 180 a R$ 250 por 24 horas, enquanto os procedimentos cirúrgicos podem custar de R$ 100 a R$ 1.400. Para grandes animais, os atendimentos têm custos que vão de R$ 150 a R$ 400. Apesar de serem consideravelmente mais acessíveis que os preços cobrados em clínicas particulares, esses valores ainda são altos para muitas famílias e pequenos produtores rurais.

O hospital está vinculado à Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (Famez) da UFMS, que foi criada em 30 de agosto de 2004. Além de oferecer serviços clínicos e cirúrgicos, a instituição também conta com um laboratório para diagnóstico de doenças em animais. Durante o atendimento, o local serve como uma escola prática para os estudantes da instituição.

A assessoria de imprensa da UFMS ainda não respondeu quantos atendimentos comunitários são realizados mensalmente ou quais estruturas poderiam ser melhoradas para aumentar sua capacidade de atendimento. No entanto, a Famez reconheceu a necessidade de recursos, afirmando que a ajuda financeira poderia permitir a substituição de equipamentos antigos, contratação de pessoal e reformas nas áreas essenciais do hospital. O objetivo é garantir que o atendimento veterinário permaneça acessível e inclusivo para a comunidade.

Com essa mobilização, espera-se que o hospital possa atender a demanda crescente por serviços veterinários e, assim, melhorar a qualidade de vida dos pets e de seus tutores em Campo Grande.