Renault Boreal: comparação com Compass, Taos e Corolla Cross

O mercado de SUVs médios no Brasil é um verdadeiro campo de batalha entre as montadoras. Esse segmento atrai tanto os apaixonados por carros quanto as marcas, sempre atrás de oferecer algo que se destaque. A Renault acaba de entrar nessa briga com o Boreal, um SUV que promete chamar atenção pelo seu design e acabamento mais sofisticado, parecido com o que encontramos nos modelos europeus da marca. Mas, como todo estreante, o Boreal vai precisar se esforçar para conquistar seu espaço.

Motorização e Desempenho

Quando falamos de motorização, três dos quatro SUVs que estão na disputa, incluindo o Boreal, apostam em motores turbinados com injeção direta. O Boreal traz um 1.3 turbo flex que rende 163 cv. O Jeep Compass, por outro lado, vem com um motor 1.3 turbo que oferece 176 cv, e o Volkswagen Taos, com um 1.4 turbo flex que gera 150 cv. O único que se destaca pela motorização aspirada é o Corolla Cross, utilizando um 2.0 flex na casa dos 175 cv. Se você já dirigiu um SUV com motor turbo, sabe como a resposta ao acelerar fica bem mais rápida e esperta.

Transmissão e Tração

Quando o assunto é transmissão, o Boreal se diferencia com seu câmbio automatizado de dupla embreagem com 6 marchas. É uma opção que promete um desempenho ágil — ideal para quem vive em cidades com muito trânsito. Já o Compass e o Taos contam com câmbios automáticos convencionais de 6 marchas, enquanto o Corolla Cross opta por um câmbio CVT que simula 10 marchas. Embora o Compass ofereça tração integral, isso não é uma opção para o motor 1.3 turbo flex, o que é uma pena para quem curte pegar as estradas com mais segurança.

Dimensões e Espaço Interno

Falando em tamanho, o Boreal é o maior entre os concorrentes, com 4.566 mm de comprimento. Em seguida, temos o Taos e o Corolla Cross, bem próximos, e o Compass, que é o menor, com 4.404 mm. Em largura, tanto o Boreal quanto o Taos têm 1.841 mm, enquanto o Corolla Cross tem 1.825 mm e o Compass 1.819 mm. Às vezes, ao dirigir um SUV mais largo, dá para perceber como a estabilidade em curvas e na estrada é superior.

Quando olhamos para a altura, o Boreal também sai na frente com 1.650 mm, um detalhe que ajuda o motorista e os passageiros a ficar mais confortáveis durante as viagens. Além disso, ele lidera em capacidade de porta-malas, com 522 litros, perfeito para aquelas viagens longas ou para a família que precisa de espaço para bagagem. Já pensou em quanto uma boa mala a mais pode facilitar uma viagem?

Angulação e Off-Road

Agora, se você é do tipo que adora uma aventura off-road, é bom considerar os ângulos de entrada e saída. O Corolla Cross tem o melhor ângulo de saída, com 36º, seguindo pelo Compass e depois o Boreal. O Boreal leva a melhor no ângulo de entrada, o que é uma vantagem para aqueles que encaram lombas ou frestas mais fechadas.

Com tantas opções e características, o Renault Boreal chega ao mercado com boas credenciais. O carro traz um visual atraente e promete desempenho afiado, embora tenha uma concorrência pesada pela frente. Se você, como eu, vive pensando na sua próxima viagem em família ou em uma escapada de fim de semana, esses detalhes vão fazer toda a diferença.