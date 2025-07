Honda HR-V oferece desconto de até R$ 13.290 para PcD em julho

O Honda HR-V está com super ofertas para quem é Pessoa com Deficiência (PcD). Durante o mês de julho, esse SUV, que já vem fazendo sucesso nas vendas, está disponível em três versões voltadas para esse público, e a isenção de impostos faz toda a diferença na hora de comprar um carro novo.

Se você está pensando em aproveitar essa chance, a primeira coisa a fazer é dar uma passadinha em uma concessionária da Honda. Lá, você poderá tirar todas as dúvidas sobre prazos, documentação necessária e até as opções de pagamento. O que é legal é que a Honda confirmou todas essas informações, então você pode ficar tranquilo.

A versão EX, que vem com o pacote Honda Sensing, geralmente custa R$ 156.100, mas para quem tem direito ao benefício PcD, o preço abaixa para R$ 143.299,40. Isso representa um desconto fantástico de R$ 12.800,60. Já a versão EXL, que também traz o pacote, custa normalmente R$ 165.900 e, com o desconto, fica por apenas R$ 152.609,68 — ou seja, uma economia de R$ 13.290,32.

Se você busca mais potência e recursos, a versão Advance 1.5T CVT é uma ótima opção. Ela vem com preço normal de R$ 192.700, mas para quem se encaixa nas isenções, o valor cai para R$ 181.648,38, proporcionando uma economia de R$ 11.051,62.

Falando sobre o que importa de verdade para a dirigibilidade, as versões EX e EXL com o pacote Honda Sensing trazem um motor 1.5 DI i-VTEC Flex, capaz de gerar até 126 cavalos a 6.200 rpm. O torque varia um pouquinho, entregando 15,5 kgfm com gasolina e 15,8 kgfm com etanol. Agora, se você optar pela configuração Advance 1.5T CVT, a potência vai para 177 cavalos a 6.000 rpm, com um torque de impressionantes 24,5 kgfm, disponível a partir de 1.750 rpm.

E, claro, a transmissão é automática do tipo CVT, que já é muito elogiada pela suavidade nas trocas de marcha. Se você gosta de estar no controle, os Paddle Shifts permitem que você troque as marchas manualmente. Essas funcionalidades podem ser uma mão na roda, especialmente em alucinações urbanas ou em viagens mais longas.

Se você já passou muito tempo preso no trânsito, vai entender como um câmbio esperto e tecnologias como essa fazem toda a diferença na experiência ao volante. Aproveite as ofertas e se jogue nessa jornada com o Honda HR-V!