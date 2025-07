BMW divulga preços do novo Série 2 Gran Coupé 2026 no Brasil

Os novos BMW Série 2 Gran Coupé 2026 chegaram ao Brasil e já podem ser encontrados nas concessionárias. Em breve, a marca vai liberar mais informações sobre as versões que estão disponíveis por aqui, sendo elas a 220 M Sport e a M235 xDrive. Vamos dar uma olhada no que essas belezuras têm a oferecer?

Para começar, os veículos são produzidos na Alemanha e passaram por uma reestilização que deixa o visual ainda mais atraente. A grade frontal está mais harmoniosa, bem como os faróis, que agora têm um design mais moderno, eliminando aqueles elementos circulares de LED que tanto marcaram o modelo anterior.

As lanternas traseiras ganharam um formato mais elegante e o para-choque dianteiro agora tem linhas mais angulares. Com um aumento de 20 mm no comprimento, o sedã passa a ter 4.546 mm de pura elegância. A altura é de 1.435 mm, enquanto a largura e o entre-eixos continuam os mesmos, com 1.800 mm e 2.670 mm. Para quem busca estilo e presença nas ruas, esse câmbio visual não decepciona.

Interior Moderno e Prático

Outro ponto forte desse modelo está dentro do carro. O painel agora conta com o novo sistema multimídia iDrive 9. A tela curva de 11,2” tem uma resolução excelente e a interface baseada na plataforma Snapdragon Cockpit oferece uma experiência bem mais intuitiva. Quem já ficou preso em um engarrafamento sabe como ter um sistema de entretenimento eficiente faz toda a diferença.

Além disso, o carregador por indução foi atualizado e novos porta-copos foram adicionados para deixar tudo mais organizado. nas versões mais completas, tem um sistema de som Harman/Kardon com 12 alto-falantes, head-up display e ar-condicionado digital de duas zonas, ideal para viagens com os amigos ou a família.

Novo Câmbio e Desempenho

As mudanças não param por aí. O antigo câmbio automático de oito marchas foi substituído por uma nova transmissão de dupla embreagem com sete velocidades, prometendo uma resposta muito mais rápida. Para os fãs de esportividade, nas versões com o pacote M-Sport, tem uma função chamada “Sport Boost”. Ao acionar a borboleta esquerda no volante, você prepara motor, câmbio e chassi para um desempenho cheio de adrenalina. Quem já testou um carro desse tipo sabe que a emoção é garantida.

O motor 2.0 TwinPower Turbo se faz presente nas duas versões, mas com potências diferentes. A versão M235 xDrive chega a 317 cv, enquanto o 220 M Sport entrega 204 cv. A tração integral está disponível apenas na versão M235, o que proporciona maior segurança e controle em curvas e pistas molhadas.

Versões e Preços

Aqui estão os preços das versões disponíveis:

BMW Série 2 Gran Coupé 220 M Sport 2026 : R$ 320.950

: R$ 320.950 BMW Série 2 Gran Coupé M235 xDrive 2026: R$ 479.950

Com a chegada do M235, a BMW agora tem dez modelos com a assinatura M à venda no Brasil. Entre eles, destacam-se o X2 M35i, M2, M3, e os elétricos i4 M50, i5 M60. Para quem é amante da marca, essas novidades são uma verdadeira festa.

Portanto, se você é do tipo que aprecia dirigir com estilo e quer um carro que combine conforto, tecnologia e desempenho, o Série 2 Gran Coupé pode ser uma ótima pedida!