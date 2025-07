Moto da Honda promete transformar o dia a dia dos motociclistas

A Honda CB 300F Twister é uma motocicleta que se destacou no mercado brasileiro de motos de média cilindrada, graças ao seu design moderno, desempenho eficiente e preço acessível. Em 2025, o modelo apresenta atualizações que fortalecem sua imagem como uma opção versátil tanto para iniciantes quanto para motociclistas mais experientes. Com preços começando em R$ 23.620, a CB 300F Twister se destaca por oferecer economia, tecnologia e segurança, sendo adequada tanto para o trânsito urbano quanto para viagens mais longas.

### Preços e Versões

A CB 300F Twister está disponível em duas versões, cada uma adequada a diferentes necessidades: a versão CBS, com freios combinados, é a opção mais econômica, enquanto a versão ABS, que possui sistema antitravamento de freios, oferece uma segurança adicional. Os preços são de R$ 23.620 para a versão CBS e R$ 24.580 para a versão ABS. Essas opções refletem a competitividade da moto no mercado em 2025, permitindo que os consumidores escolham de acordo com seu orçamento e prioridades de segurança.

| Versão | Preço | Diferencial Principal |

|——–|——-|———————————- |

| CBS | R$ 23.620 | Freios combinados |

| ABS | R$ 24.580 | Sistema antitravamento de freios |

A decisão entre as versões deve considerar o uso pretendido. A versão ABS é recomendada para quem frequentemente enfrenta rodovias ou condições de pilotagem desafiadoras.

### Desempenho e Consumo

A CB 300F Twister é equipada com um motor monocilíndrico de 293,5 cc, que gera 24,7 cv de potência e pode alcançar até 155 km/h. Este desempenho a torna adequada para viagens urbanas e deslocamentos mais longos, proporcionando aceleração rápida e estabilidade, graças ao seu chassi reforçado. O consumo médio na cidade é de aproximadamente 30 km/l, podendo variar de acordo com o estilo de pilotagem e as condições de tráfego.

Em rodovias, a moto mantém um bom desempenho, oferecendo uma condução suave e um consumo eficiente, o que a torna uma escolha econômica para quem busca versatilidade em diferentes tipos de estrada.

### Equipamentos de Série

Ambas as versões da CB 300F Twister vêm com uma variedade de equipamentos que aumentam o conforto e a segurança do motociclista. Entre os itens de série, destacam-se:

– Painel digital completo com informações acessíveis

– Iluminação full LED, que garante melhor visibilidade

– Tomada USB para carregar dispositivos móveis

– Indicador de marchas, que facilita a pilotagem

– Partida elétrica, proporcionando maior praticidade

Além disso, a versão ABS inclui freios antitravamento, enquanto a CBS tem freios combinados, garantindo uma frenagem segura. O modelo também conta com suspensão dianteira telescópica e pneus de uso misto, além de um tanque de 14,1 litros, o que reforça sua versatilidade.

### Público-Alvo

A CB 300F Twister é desenhada para diversos perfis de pilotos, desde aqueles que estão iniciando no mundo das motos até os mais experientes que buscam praticidade e economia no dia a dia. Seu design moderno e tecnologias fornecidas fazem dela uma excelente escolha para ambientes urbanos, onde a mobilidade é essencial. A robustez da estrutura e os equipamentos disponíveis também a qualificam para viagens rodoviárias, proporcionando segurança e conforto.

### Considerações Finais

Em 2025, a CB 300F Twister se destaca no mercado por seus preços competitivos, eficiência no consumo e equipamentos modernos. Seja para o tráfego intenso das cidades ou para longas viagens rodoviárias, a moto entrega um excelente desempenho, segurança e praticidade. A combinação de freios ABS, iluminação LED e painel digital, juntamente com um preço acessível, tornam essa motocicleta uma ótima opção para quem busca qualidade e valor.