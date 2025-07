Rubi retorna ao SBT em agosto e substitui “A Usurpadora”

A partir do dia 4 de agosto, os amantes de novelas mexicanas poderão acompanhar novamente a história de uma das personagens mais marcantes da televisão latina: Rubi Pérez. A novela “Rubi”, estrelada por Bárbara Mori, substituirá A Usurpadora na programação do SBT, que vai ao ar às 14h50.

Originalmente, a exibição de Rubi estava prevista para o primeiro semestre deste ano, logo após o término de Quando Me Apaixono, mas acabou sendo adiada. A confirmação do relançamento ocorreu após um anúncio nas redes sociais, gerando grande expectativa entre os fãs das tramas mexicanas.

A História de Rubi

Lançada no Brasil em diversos anos, incluindo 2005, 2006, 2013 e 2017, Rubi conquistou rapidamente o coração do público. A trama gira em torno de Rubi Pérez, uma jovem ambiciosa e atraente, que faz de tudo para escapar da pobreza. Embora tenha uma amizade com Maribel, uma mulher rica e generosa, Rubi decide seduzir o noivo da amiga, o médico Héctor Ferrer, motivada unicamente por interesses financeiros.

A partir dessa decisão, a história se desenrola em um turbilhão de mentiras, traições e manipulações, abordando temas como ambição, desejo, vingança e amor verdadeiro. A narrativa complexa e envolvente garante que o público fique ligado nos desfechos dos personagens.

Bárbara Mori: De Estrela em Ascensão a Ícone

O sucesso da novela não é apenas devido a sua trama cativante, mas também ao desempenho da atriz Bárbara Mori, que se tornou um ícone da televisão latina após viver a personagem Rubi. Seu talento e carisma a tornaram uma figura reconhecida internacionalmente e consolidaram a série como um dos grandes clássicos da Televisa. Sua interpretação continua a ressoar especialmente entre os brasileiros, que acompanhavam as produções do SBT.

Mesmo após várias reprises, Rubi ainda atrai a atenção do público e se mantém um dos maiores sucessos da emissora de Silvio Santos. Assim, a volta da novela promete reavivar a nostalgia e o interesse por esta narrativa tão intensa e cheia de reviravoltas.