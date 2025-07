Primeira temporada tem 13 episódios disponíveis

A partir do dia 14 de julho, o SBT estreia um novo programa chamado “No Alvo”, que irá ao ar todas as segundas-feiras, às 23h15. Este programa promete trazer uma proposta ousada ao público, misturando jornalismo investigativo, tecnologia e entretenimento. A ideia central é colocar figuras públicas diante de seus próprios discursos, sem cortes ou filtros, em um formato que promete gerar debates.

Cada episódio contará com um convidado, que pode ser um artista, político, influenciador ou personalidade da mídia, que será interrogado em um estúdio. O interrogatório se baseará em um dossiê criado com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial, reunindo, entre outros materiais, reportagens, vídeos polêmicos, frases controversas e posts de redes sociais que já foram feitos sobre o convidado.

O principal objetivo do programa é confrontar o convidado com sua própria narrativa digital, questionando contradições, silêncios e diferentes versões de sua história.

A estrutura do programa é intencionalmente simples e direta, incluindo apenas o convidado e um microfone em um estúdio, sem a presença de assessores ou pautas previamente combinadas. Cada episódio terá cerca de 45 minutos, nos quais as perguntas serão feitas ininterruptamente, seguindo duas regras principais:

Todos os convidados terão o mesmo tempo de exposição. Todas as perguntas apresentadas devem ser respondidas.

O resultado é uma entrevista direta e sem edições, que busca capturar reações naturais e respostas instantâneas, permitindo que silêncios também se tornem significativos.

Participantes da 1ª Temporada

A primeira temporada do programa será composta por 13 episódios e já conta com algumas participações confirmadas, como:

Pablo Marçal (no primeiro episódio)

(no primeiro episódio) Andressa Urach

Guilherme Boulos

Geraldo Luís

Leo Dias

João Kléber

Sikêra Jr.

Tiago Pavinatto

Márcia Goldschmidt

Rita Cadillac, entre outros.

Segundo Márcio Esquilo, o diretor do programa, a intenção não é julgar os convidados, mas sim proporcionar um espaço para que eles possam se expressar. Ele destaca que o programa dá a oportunidade de esclarecer informações, desmentir rumores ou até mesmo pedir desculpas.

Inovação na Programação

Com “No Alvo”, o SBT aposta em um formato contemporâneo e impactante, que combina os princípios do jornalismo com as possibilidades oferecidas pelos algoritmos. A narrativa promete criar uma experiência audiovisual envolvente, onde tanto as palavras quanto os silêncios dos convidados têm um peso significativo.