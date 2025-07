Onvo L90 inicia pré-venda na China e desafia Li Auto

A Onvo, a nova subsidiária da Nio voltada para os amantes de carro em família, acaba de anunciar a pré-venda do seu primeiro SUV, o L90. Se você está em busca de espaço e conforto, esse modelo, com três fileiras de assentos, pode ser exatamente o que você precisa. As entregas começam no dia 1º de agosto, e o lançamento oficial está agendado para o final de julho.

O L90 tem um preço inicial de RMB 279.900, ou cerca de US$ 39 mil. Isso é bem abaixo do que se esperava, especialmente para um SUV que vem com um pacote de bateria de 85 kWh. Se preferir a opção de aluguel de bateria, você pode levar o carro por RMB 193.900, e há chances de que o preço final diminua ainda mais até a data de lançamento. Para quem está de olho em novidades, vale ressaltar que a Li Auto também está prestes a lançar o seu Li i8, programado para o dia 29 de julho.

Com capacidade para até sete pessoas, o L90 surge como uma resposta direta à concorrente Li Auto, que conhecido por seus modelos de alcance estendido (EREV), mas agora está apostando forte em elétricos puros (BEV). Visualmente, o L90 traz um design mais quadrado, típico dos SUVs chineses. Já o Li i8 se aproxima mais do estilo minivan, focando em eficiência energética.

Mas não pense que o L90 fica atrás: a Nio garante que ele é leve e possui uma excelente eficiência, consumindo apenas 14,5 kWh/100 km e garantindo uma autonomia de até 605 km. Em termos de performance, esse SUV vem com tração integral e entrega até 440 kW de potência, acelerando de 0 a 100 km/h em apenas 4,7 segundos. Com 5,15 metros de comprimento, ele oferece um espaço interno generoso e ainda conta com um porta-malas dianteiro que pode comportar até dez malas. Prático, né?

No tema segurança, o L90 não decepciona, trazendo nove airbags e tecnologias avançadas que dão aquele sentimento de proteção que todo motorista e passageiro merece. A plataforma elétrica do veículo usa uma arquitetura de 900 volts, com opções de tração nas duas ou quatro rodas, o que é um super ponto positivo para quem precisa de um carro robusto e confortável para toda a família.

William Li, CEO da Nio, fez questão de pontuar, durante o evento de pré-venda, que o L90 mantém uma eficiência energética superior mesmo com o design convencional de SUV. Para quem gosta de detalhes, o evento foi o mais longo da história da marca, durando três horas. Isso mostra a confiança da Nio em seu recém-lançado SUV!

Para dar um empurrãozinho nas vendas, a Nio oferece algumas vantagens interessantes. Quem reservar o carro com uma entrada de apenas RMB 2.000 ganha um desconto de RMB 5.000 no total e em acessórios. E não podemos esquecer da infraestrutura, com mais de 3.400 estações de troca de bateria e quase 5.000 pontos de carregamento disponíveis em todo o país.

Com um preço competitivo, tecnologia de ponta e uma entrega rápida, o Onvo L90 promete dar um verdadeiro gás na briga pelo mercado de SUVs elétricos na China. E você, está pronto para considerar essa novidade na sua garagem?