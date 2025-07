Nova fase de Vale Tudo é marcada pela passagem do tempo

Uma nova fase da novela “Vale Tudo” será marcante no capítulo desta quinta-feira, dia 10. No enredo, a história avança com uma passagem de tempo. Após o casamento, os personagens Afonso, interpretado por Humberto Carrão, e Fátima, vivida por Bella Campos, partem para Paris. Enquanto isso, Odete, papel da atriz Debora Bloch, está a bordo de um iate, desfrutando de um momento romântico com Walter, interpretado por Leandro Lima. No entanto, sua alegria é interrompida por uma ligação preocupante de Celina, interpretada por Malu Galli. Ela informa que Heleninha, personagem de Paolla Oliveira, e Ivan, vivido por Renato Góes, retornaram ao Brasil e agora são casados.

Além das revelações sobre os casais, outros eventos relevantes também estão previstos para o capítulo. O escritório da Paladar sofrerá um incêndio, trazendo mais tensão à trama. Durante uma cena tumultuada, Solange agredirá Fátima, dando um tapa em seu rosto, e será expulsa do casamento. Em contraste, Fátima celebrará uma vitória importante em sua vida.

Outra interação interessante ocorre quando Odete conhece Fernanda, que é a namorada de Tiago, adicionando mais complexidade aos relacionamentos apresentados.

Vale ressaltar que essa versão de “Vale Tudo” é uma adaptação de um clássico escrito por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. A nova adaptação foi feita por Manuela Dias, com um time de roteiristas que inclui Luciana Pessanha, Bruna Paixão, Sérgio Marques e Aline Maia. A direção artística é de Paulo Silvestrini, com Cristiano Marques na direção geral e José Luiz Villamarim como diretor de núcleo. A produção é assinada por Luciana Monteiro, com Lucas Zardo na produção executiva.