Leo Dias comenta volta ao “Fofocalizando” e reunião com Rinaldi Faria

Leo Dias, conhecido jornalista, pode ter seu futuro no programa "Fofocalizando", do SBT, definido em uma reunião importante marcada para a manhã desta quinta-feira (10). Durante uma transmissão ao vivo no YouTube, ele foi questionado sobre um possível retorno ao programa, ao que respondeu de forma enigmática: "Liga pro SBT e pergunta". Essa declaração levantou mais rumores sobre uma possível crise nos bastidores da atração.

Mais tarde, Leo confirmou que teria uma conversa decisiva com Rinaldi Faria, o novo Superintendente de Criação e Produção de Conteúdo do SBT. "Tenho uma reunião às 10h com o Rinaldi", disse o jornalista, indicando que o resultado desse encontro pode determinar sua continuidade no programa e na emissora.

Entenda o impasse

Atualmente, Leo Dias está afastado temporariamente do "Fofocalizando". Fontes da produção informam que a suspensão é resultado de um desentendimento sobre a exibição da sua marca, LeoDias TV, dentro da atração. A direção do programa teria sugerido mudanças na forma de creditar as matérias do canal no programa, algo que não agradou ao jornalista.

Essa tensão ficou clara em uma transmissão recente, quando Leo demonstrou desconforto ao ouvir Gaby Cabrini ler uma notícia atribuída à sua marca. Ele respondeu de maneira sarcástica: "Onde? Ah, não sabia! Foi lá? Ah, não sabia não”, e em seguida terminou a transmissão abruptamente, deixando o estúdio com um semblante sério.

A situação se complicou com a chegada de Rinaldi Faria, um profissional conhecido pela criação da marca Patati Patatá, que assumiu a Superintendência de Conteúdo do SBT após a saída de Leon Abravanel, um dos velhos nomes da emissora. Nos bastidores, rumores indicam que Leo e Rinaldi enfrentaram dificuldades de comunicação logo no início da nova gestão.

Além disso, informações sugerem que o novo executivo teria proibido a exibição do logotipo da LeoDias TV no programa, algo que supostamente havia sido autorizado anteriormente pela presidente do SBT, Daniela Beyruti.

O SBT foi contatado e negou qualquer tipo de proibição, afirmando que a emissora e o jornalista estão trabalhando juntos para estabelecer um modelo de negócio que permita a inserção da marca no programa.

Situação em aberto

A reunião marcada para esta quinta-feira será crucial para decidir se Leo Dias continuará sua trajetória no SBT e no "Fofocalizando". Os resultados dessa conversa com Rinaldi Faria podem esclarecer os próximos passos tanto do jornalista quanto da emissora, que está passando por um momento de reformulação em sua programação e estrutura interna.