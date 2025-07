Aladin, personagem de Vicente Alvite em Êta Mundo Melhor

A partir desta sexta-feira, dia 11, um novo personagem vai ganhar destaque na novela das seis da TV Globo, Êta Mundo Melhor!. O jovem ator Vicente Alvite fará sua estreia na trama interpretando Aladin, uma das crianças acolhidas na Casa dos Anjos, orfanato dirigido pela severa Zulma, papel interpretado por Heloísa Périssé.

Aladin se sobressairá entre os outros órfãos por ser o único que já sabe ler e escrever. Vicente Alvite descreve seu personagem como alguém com um forte senso de justiça, muito amigável e inteligente. “Ele não suporta ver injustiças”, comenta Vicente, também revelando que Aladin se aproxima da personagem Anabela, interpretada por Isabelly Carvalho, que é irmã de Estela, vivida por Larissa Manoela.

Nos bastidores, as crianças do elenco recebem apoio da preparadora Symone Strobel, que ajuda os pequenos atores a se concentrar e a memorizar os textos com mais facilidade. Vicente expressa sua satisfação com o clima acolhedor do set de filmagens. "A Larissa Manoela é supercarinhosa e até presenteou as crianças do elenco", conta.

A novela, que conta com a direção de Amora Mautner e roteiro de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, tem sido bem recebida pelo público e pelo próprio Vicente. "O roteiro é divertido e bem elaborado. A Amora é uma diretora incrível, que nos guia com muito cuidado", afirma o ator.

Antes de sua participação em Êta Mundo Melhor!, Vicente já teve outras experiências importantes na televisão. Sua primeira aparição foi em Travessia, e ele também participou de duas séries bíblicas da Record: Reis e A Rainha da Pérsia. Para conquistar o papel de Aladin, o jovem precisou passar por três etapas de testes na emissora.

A TV Globo está satisfeita com os resultados de audiência que Êta Mundo Melhor! vem alcançando. Com uma média de cerca de 20 pontos, a novela está prevista para ser exibida até 27 de fevereiro de 2026, totalizando 208 capítulos. Com isso, a produção poderá se tornar uma das novelas mais longas já exibidas no horário das 18h.