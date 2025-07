Trump critica Fed e sugere redução nas taxas de juros

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar o Federal Reserve (Fed) em uma postagem na rede social Truth Social na quinta-feira, dia 10. Ele pediu uma nova redução nas taxas de juros, alegando que a força da economia norte-americana justifica essa medida.

Em sua mensagem, Trump afirmou que o Fed deveria agir rapidamente para ajustar as taxas de juros e refletir o crescimento econômico do país. Ele fez comentários diretos em relação ao presidente do Fed, Jerome Powell, sem mencioná-lo pelo nome. Em outra parte da sua postagem, Trump descreveu Powell como “atrasado demais” e afirmou que ele “menospreza o grande crédito dos EUA”.

Trump enfatizou que os Estados Unidos são novamente vistos como o principal credor do mundo e pediu uma redução das taxas, dizendo: “A taxa do Fed deveria refletir isso. REDUZAM A TAXA!!!”

Na mesma publicação, Trump também abordou o bom desempenho recente de ativos financeiros no mercado. Ele destacou que as ações de empresas de tecnologia, os papéis industriais e o índice Nasdaq alcançaram recordes históricos. Além disso, mencionou a valorização das criptomoedas como um indicador positivo da economia.

O ex-presidente também associou a valorização da empresa Nvidia, fabricante de chips, à sua política de tarifas. Ele afirmou que as ações da Nvidia subiram 47% desde a implementação dessas tarifas, ressaltando que os Estados Unidos estão arrecadando centenas de bilhões de dólares com essa estratégia. “Nosso país está ‘de volta’”, concluiu Trump.