Kwid e Mobi superam R$ 80 mil e se tornam itens de luxo no Brasil

Todo mês, a gente está ligado nas novidades dos preços dos carros mais em conta do Brasil, e não é à toa que o Renault Kwid e o Fiat Mobi estão sempre na disputa acirrada para ver quem é o mais barato. Os dois modelos, que são queridinhos do mercado, têm trocado reajustes e, nesta última atualização, o Kwid de entrada, na versão Zen, ficou com um novo preço.

Agora, o Kwid parte de R$ 80.690, uma mudança que não deixou de afetar o bolso do consumidor. Embora ainda seja um pouco mais em conta que o Mobi, com seu preço de R$ 80.990, a nova faixa do Kwid ultrapassa a barreira dos R$ 80.000, tornando a categoria dos carros populares cada vez mais distante de quem quer um modelo novo.

O Que Vem de Série no Kwid?

Nesse valor, o Kwid não é só mais um carro na rua. Ele traz de série um pacote bem interessante, que inclui quatro airbags, ar-condicionado, direção elétrica, vidros elétricos, um rádio com Bluetooth, painel digital, assistente de partida em rampa e até alerta de pressão dos pneus. Para quem busca um carro com uma lista de equipamentos decente, o Kwid se destaca.

Debruçando sobre o motor, todas as versões contam com um 1.0 SCe de três cilindros. Com etanol, ele entrega 71 cv e, com gasolina, são 68 cv. O câmbio é o manual de cinco marchas. Nas ruas, o Kwid é econômico, fazendo 15,3 km/l na cidade e 15,7 km/l na estrada com gasolina. Com etanol, os números caem, mas ainda são razoáveis, com cerca de 10,8 km/l na cidade.

Preço em Ascensão

Se você parar pra pensar, o preço dos carros populares, que já foram acessíveis, deu uma disparada. Um exemplo claro é o Mobi, que foi lançado em 2016 por R$ 35.800, e hoje já chega aos R$ 80.990. Isso quer dizer que, quem antes precisava de apenas 40,7 salários mínimos para comprar um Mobi, agora precisa desembolsar cerca de 53,4 salários, segundo o salário mínimo atual de R$ 1.518.

O Kwid segue uma trajetória parecida. Em 2017, ele começou custando R$ 34.990, e agora, com as novas faixas, chegou a R$ 80.690. Isso resulta em uma necessidade de 53,1 salários mínimos hoje em dia. Essa mudança no preço é um verdadeiro balde de água fria para quem sonha em adquirir seu primeiro carro.

O Crescimento do Preço x Inflação

É curioso ver como o reajuste dos preços, em muitos casos, foi muito maior do que a própria inflação. O Mobi, que quando lançado tinha um preço inicial de R$ 31.900, deveria hoje custar apenas R$ 56.642 se acompanhássemos a correção pelo IPCA, mas está custando R$ 80.990. Isso representa um aumento real de 126,23% — ou seja, o preço literalmente foi para as alturas!

O Que Esperar do Futuro?

Enquanto isso, o governo tenta implementar um programa chamado Carro Sustentável, que promete isenção ou redução do IPI para carros mais eficientes. Contudo, a dúvida que fica é: será que essa redução vai realmente chegar ao consumidor final? Com taxas de financiamento elevadas, a realidade para quem sonha com carro novo continua desafiadora.

A gente torce para que as coisas mudem e que os carros populares voltem a ser uma opção viável para todos, mas, por enquanto, ficamos acompanhando essa corrida entre os modelos e as altas dos preços.