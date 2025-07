Volkswagen oferece desconto de R$ 15.658 na Saveiro Extreme

A Volkswagen está com uma oferta imperdível para quem dirige um negócio ou atua no campo. Durante o mês de julho, a picape Saveiro Extreme está saindo com um desconto especial para empresas e produtores rurais com CNPJ ativo. Essa versão é a mais completa da linha e tem um pacote de equipamentos que surpreende. Com capacidade de carga de 580 litros e capacidade útil de até 638 kg, é uma parceira e tanto para o dia a dia.

Se você está interessado, é simples: passe numa concessionária da VW. Por lá, você vai encontrar todas as informações sobre a documentação necessária, prazos e, claro, as opções de financiamento que atendem tanto pessoas jurídicas quanto produtores rurais.

A Saveiro Extreme que está em promoção é a CD com motor 1.6 MSI. O preço normal gira em torno de R$ 130.490,00, mas com o desconto, você paga apenas R$ 114.831,20! Isso significa uma redução de R$ 15.658,80. Essa informação é confirmada pela concessionária Norpave.

Entre as características que fazem essa picape valer a pena, estão controle eletrônico de estabilidade (ESC) e controle de tração (ASR). Sem falar no bloqueio do diferencial (EDS) e na super útil câmera de ré. A direção hidráulica e os espelhos retrovisores com ajuste elétrico e função tilt-down, que é muito prático, também fazem parte da lista de equipamentos.

Ah, e quem já pegou um dia de trabalho pesado sabe que faróis de neblina e ganchos de amarração de carga são essenciais. A Saveiro Extreme não decepciona, vindo com esses itens, além de uma capota marítima e airbags para motorista e passageiro. E para não esquecer, um alerta sonoro caso você não coloque o cinto da frente!

No quesito conforto, vale mencionar a alça de segurança no teto, ar-condicionado com filtro de poeira e pólen, e bancos com revestimento premium. A caçamba também tem iluminação, o que ajuda muito à noite ou em dias nublados.

Outra vantagem é o sistema multimídia “Composition Touch II”. Com tela sensível ao toque de 9 polegadas, ele conta com Bluetooth e APP-Connect, que permite espelhar o celular sem fio ou via cabo. Isso facilita muito a vida de quem precisa de navegação e música a todo momento.

Para a segurança dos passageiros, a Saveiro vem equipada com cintos de segurança traseiros de três pontos para todos, inclusive para o ocupante central, ajuste de altura e profundidade da coluna de direção e, é claro, rodas de aço aro 15”.

E sob o capô, temos o motor 1.6 aspirado, que entrega 116 cv de potência e 16,1 kgfm de torque. Ele é paired com um câmbio manual de 5 marchas, que garante uma experiência divertida ao volante.

Se você é do tipo que aprecia cada detalhe ao dirigir, certamente a Saveiro Extreme vale a pena considerar.