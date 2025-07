Toyota oferece até R$ 14.620 de desconto no Corolla Cross PcD

O Toyota Corolla Cross XRE continua fazendo sucesso entre as pessoas com deficiência (PcD), garantindo isenção total de impostos até julho. E se você está pensando em um SUV, essa pode ser uma oportunidade incrível! Além da isenção do IPI, a Toyota está oferecendo um bônus de 5% sobre o valor do carro.

Toda a mágica para adquirir o veículo pode ser feita online, pelo Portal SISEN. Para isso, você vai precisar de alguns documentos: RG, CPF, comprovante de residência, CNH especial (caso você seja o condutor), laudo médico e as cartas de autorização que são exigidas. Praticamente um checklist para agilizar seu sonho sobre quatro rodas!

Com a autorização em mãos, é só procurar uma concessionária Toyota. Aí, é hora de preencher os formulários e começar a análise. E, claro, a entrega do Corolla Cross XRE vai variar conforme a disponibilidade da montadora e o cronograma de produção.

Agora vem a melhor parte: quem tem direito à isenção pode conseguir um descontão! O preço normal do Corolla Cross 2.0 XRE CVT é de R$ 191.190. Mas, para o público PcD, ele sai por R$ 176.570. Ou seja, uma diferença de R$ 14.620! Um caminhão de grana que faz toda a diferença, né?

A equipe do portal Fipe Carros consultou a concessionária Terrasol e confirmou os preços, mas vale lembrar que isso pode variar dependendo da região onde você está.

Falando um pouco mais sobre o Corolla Cross XRE 2026, ele vem com um motor 2.0 aspirado de 16 válvulas, que entrega até 177 cavalos de potência e 21,4 kgfm de torque. Imagine só a força desse motor! O câmbio é automático do tipo CVT Direct Shift, perfeito para quem ama a suavidade nas trocas.

Outra coisa bacana é que este modelo conta com ar-condicionado digital automático Dual Zone, acabamento interno sofisticado e saídas de ventilação para os passageiros de trás. Tem carregador de celular por indução, que é uma mão na roda para quem vive de aplicativos. E sem esquecer da coluna de direção, que tem regulagem manual de altura e profundidade, para você achar a posição perfeita.

Quando a gente fala de tecnologia, o Corolla Cross XRE brilha! Ele tem um computador de bordo com uma tela TFT de 12,3”, faróis que se acendem sozinhos e uma central multimídia Toyota Play 2.0 com tela HD de 10”, além de espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. Um sonho, né?

Até 8 de julho de 2025, foram vendidas 1.708 unidades do Toyota Corolla Cross no Brasil, o que representa uma alta de 22,7% em relação ao mês anterior. E no total acumulado de 2025, o número chega a impressionantes 31.798 emplacamentos.

Configurações e preços:

Configurações Preços público Preços PcD Descontos 2.0 XRE CVT R$ 191.190 R$ 176.570 R$ 14.620

Essa é a hora de avaliar se o Corolla Cross XRE é o carro ideal para você! Não deixe de considerar todas essas vantagens e características.