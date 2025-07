Renault Boreal será fabricado no Brasil para competir com Corolla Cross

A Renault acaba de anunciar uma novidade que promete agitar o mercado: o Boreal, seu primeiro SUV médio totalmente desenvolvido e produzido aqui no Brasil. Com previsão de lançamento para dezembro de 2025, já dá para sentir a competição no ar, enfrentando gigante como o Jeep Compass, o Caoa Chery Tiggo 7, e o sempre popular Toyota Corolla Cross. A marca ainda não revelou os preços, mas estima que fiquem entre R$ 200 mil e R$ 230 mil.

Design que Impressiona

O Boreal chega com uma frente robusta, que realmente chama a atenção. Os faróis são em full LED, se integrando aos para-lamas, enquanto a grade frontal, que agora traz um novo logotipo da Renault, se destaca na carroceria. As rodas de 19 polegadas com acabamento diamantado e o teto panorâmico trazem um toque de sofisticação. Já a traseira tem lanternas fininhas e uma faixa em LED que dá um charmoso acabamento, tudo alinhado com a identidade visual da marca.

O Que Tem por Dentro?

Sob o capô, a Renault apostou no motor 1.3 TCe turbo flex, que entrega até 163 cv e 27,5 kgfm de torque. Ele vem acoplado a um câmbio automatizado de dupla embreagem, o famoso EDC de seis marchas, que tem se mostrado bem eficiente em outros modelos da marca, como a Oroch e o Duster. Uma das novidades é a presença de cinco modos de condução, incluindo um modo Smart, que se ajusta ao estilo de quem está dirigindo. Você já parou para pensar como é prático um carro que percebe o seu modo de dirigir e se adapta?

Com 4,56 metros de comprimento e um entre-eixos de 2,70 metros, o Boreal se destaca em espaço interno, superando concorrentes como o Corolla Cross e o Compass. O porta-malas é outro ponto forte: são 522 litros, ou até 1.279 litros com os bancos rebatidos. Repare que a suspensão traseira é do tipo eixo de torção, mais simples do que o sistema multilink dos concorrentes, mas que cumpre bem seu papel.

Tecnologia a Bordo

Ao entrar no Boreal, o interior revela um acabamento realmente bem feito e recheado de tecnologia. Um dos destaques é o painel com duas telas de 10 polegadas que traz o Google Automotive Services, um recurso bem legal que garante acesso ao Google Maps, assistente por voz e até atualizações remotas. Para os amantes de música, o sistema de som, assinado pelo famoso músico Jean-Michel Jarre, traz a qualidade da Harman Kardon.

A iluminação é ambiente e traz até 48 cores diferentes, os bancos têm função de massagem, há um ar-condicionado digital dual zone e maçanetas eletrônicas. O teto solar panorâmico é um plus e os comandos de câmbio são feitos por botão, um toque moderno no design do SUV.

Rumo à Competição

O Boreal está de olho nos grandes do segmento, como o Compass, Corolla Cross e Volkswagen Taos, mas também tem porte próximo a SUVs maiores como o Chevrolet Equinox e o Ford Territory. Sua vantagem é sem dúvida o espaço interno e a tecnologia de ponta que vem das linhas elétricas da Renault na Europa.

Segurança não fica atrás, com até 24 sistemas de assistência ao motorista, como piloto automático adaptativo, centralização de faixa e até uma câmera de 360°. A Renault também promete uma versão eletrificada futuramente, mas ainda sem data definida.

Falando em vendas, até julho, o Toyota Corolla Cross foi o campeão do segmento, com 1.708 unidades emplacadas, mostrando um crescimento significativo. O Jeep Compass ficou em segundo lugar, com 1.054 unidades, indicando um leve recuo.

Agora, quem não está ansioso para ver esse SUV nas ruas? Com tantos pontos fortes, o Boreal promete ser uma opção atraente para quem busca estilo, espaço e tecnologia em um só carro.