Infração que surpreende motoristas em 2025

Multa por dirigir com CNH vencida em 2025: Entenda as regras e cuidados

No Brasil, muitos motoristas estão preocupados com as multas por dirigirem com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida, especialmente em 2025. As penalidades se tornaram mais rigorosas e é importante entender como elas funcionam, quais são os valores atualizados e as consequências de não regularizar a situação.

Aumento no valor da multa

Conduzir um veículo com CNH que esteja fora da validade é considerado uma infração gravíssima. As normas atuais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aumentaram o valor da multa, que agora ultrapassa R$ 293,47, podendo ser ainda maior devido a encargos adicionais e taxas locais. Essa mudança visa promover a segurança nas estradas e incentivar os motoristas a manterem sua documentação em dia. A validade da CNH é verificada por agentes de trânsito durante as abordagens ou por meio de fiscalizações automatizadas.

Consequências para motoristas

Além do valor da multa, a infração resulta em pontos na carteira de habilitação do motorista. Se um agente fiscalizador perceber que a CNH está vencida, o veículo pode ser retido. O condutor precisará regularizar sua situação antes de poder continuar dirigindo ou apresentar outro motorista habilitado. Também podem ocorrer cobranças de taxas relacionadas ao guincho ou à estadia do veículo em um pátio credenciado.

Além disso, caso a infração seja recorrente, o motorista pode enfrentar a suspensão do direito de dirigir. Isso pode resultar em custos adicionais com os processos administrativos de regularização.

Como regularizar a CNH e evitar multas

Para evitar a multa por CNH vencida, recomenda-se iniciar o processo de renovação até 30 dias antes do vencimento. Muitas unidades do Detran permitem que essa renovação seja feita online, o que torna o processo mais ágil. É importante ressaltar que, mesmo que a renovação esteja em andamento, dirigir com a CNH vencida ainda configura uma infração.

Para a renovação, o motorista deve:

Acessar o site do Detran do seu estado com os dados atualizados. Solicitar a renovação, realizando o exame médico e, se necessário, exames complementares. Pagar as taxas e aguardar a liberação do novo documento.

Caso um motorista seja autuado, ele pode apresentar uma defesa ou recorrer, desde que cumpra os prazos estabelecidos na notificação.

Possibilidade de contestar a multa

Existem situações em que um condutor pode evitar o pagamento da multa. Isso pode ocorrer se for possível comprovar erro de registro, invasão de identidade ou qualquer outro motivo que tenha impedido a renovação da CNH. Para contestar, o motorista deve reunir documentos que comprovem sua situação e enviá-los ao órgão responsável dentro do prazo indicado na notificação.

É essencial que os motoristas estejam atentos a atualizações nas leis de trânsito, pois elas podem alterar procedimentos e valores. Acompanhar os canais oficiais, como o Detran e o Contran, ajuda a garantir que todos estejam bem informados em relação à validade da CNH e suas obrigações.

Resumo das principais regras