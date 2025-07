Range Rover revela novo emblema dourado e design inovador

A Range Rover acaba de dar um novo toque na sua identidade visual com um emblema fresquinho que traz dois “Rs” dourados entrelaçados. Essa mudança marca uma transição sutil, mas moderna, que foi revelada primeiro em um encontro com investidores e depois ganhou destaque na Semana de Design de Milão.

Mas calma, não se preocupe! O famoso nome “Range Rover” e o oval tradicional da Land Rover vão continuar firme e forte. Esse novo emblema será utilizado em situações específicas, como detalhes gráficos, etiquetas ou eventos onde o logotipo clássico simplesmente não se encaixa. Sabe aqueles momentos especiais em que você prefere algo mais discreto, mas ainda elegante? É isso que a marca está buscando.

Além do novo emblema, surgiu um padrão visual inovador com vários “Rs” entrelaçados. Embora detalhes sobre sua aplicação ainda não tenham sido confirmados, há boatos de que ele pode aparecer em elementos como a grade frontal ou dentro do carro. Isso é bem legal, né? Um toque a mais que faz a diferença.

Essa novidade faz parte da estratégia “House of Brands” da Jaguar Land Rover, que está separando suas linhas em marcas independentes — Jaguar, Defender, Discovery e Range Rover. A gente já viu os desenhos da Jaguar e Range Rover passarem por transformações, e agora fica a expectativa de que os outros também sigam o caminho. É como se cada marca tivesse sua própria personalidade.

O objetivo do novo símbolo é deixar mais evidente o luxo e a essência premium da Range Rover, especialmente em locais onde a identidade visual tradicional não se adapta muito bem. E como o design automotivo está sempre se reinventando, a Mahindra também tem investido em inovação com seu novo estúdio de design na Índia.

Agora, a grande pergunta é: qual será o primeiro modelo a exibir esse novo emblema? As especulações apontam para o novo Range Rover elétrico, que promete trazer uma potência de 542 cv com motor duplo. Modelos elétricos estão em alta no mercado, assim como a Kia EV3, que acaba de levar o prêmio ‘Best of the Best’ no Red Dot Award 2025. Está empolgado para ver o que vem por aí? Cada detalhe conta e promete agradar os apaixonados por carros como nós!