Cinco sinais importantes ao usar a maquininha de cartão

Em um mundo cada vez mais digital, as maquininhas de cartão se tornaram uma ferramenta essencial no comércio brasileiro. Com a popularidade desses dispositivos, também aumentaram as tentativas de golpes, o que exige atenção tanto de comerciantes quanto de consumidores. Criminosos estão sempre à procura de novas formas de explorar vulnerabilidades, resultando em perdas financeiras e diversos transtornos.

As maquininhas facilitam o processo de pagamento, tornando-o mais rápido e acessível, especialmente para pequenas empresas. Entretanto, a agilidade nos pagamentos também abre espaço para o surgimento de fraudes. Entender as táticas usadas pelos golpistas é crucial para que tanto as lojas quanto os clientes possam se proteger adequadamente.

Tipos de Golpes em Maquinhas de Cartão

Os golpes relacionados a maquininhas de cartão podem assumir diversas formas. Entre as práticas mais comuns estão a troca de aparelho e o uso de softwares maliciosos que capturam dados dos usuários. Um exemplo é o "golpe da maquininha trocada", onde o aparelho legítimo é substituído por outro que redireciona os pagamentos para a conta do golpista.

Outro método frequente é a alteração do valor da compra. Nessa situação, o golpista distrai o consumidor enquanto altera o valor a ser cobrado, aplicando um valor maior do que o combinado. Em casos mais sofisticados, bandidos podem utilizar terminais que clonam cartões, facilitando fraudes futuras.

Sinais de Alerta para Detectar Golpes

Identificar situações suspeitas pode ser a chave para evitar prejuízos. Algumas dicas incluem:

Troca do aparelho : Se o atendente mudar a maquininha sem uma justificativa, fique alerta.

: Se o atendente mudar a maquininha sem uma justificativa, fique alerta. Compra em local inadequado : Pedidos para digitar a senha em telas de celulares ou dispositivos estranhos são suspeitos.

: Pedidos para digitar a senha em telas de celulares ou dispositivos estranhos são suspeitos. Visor ilegível : Se a tela da maquininha estiver com números difíceis de ler, isso pode ser um sinal de fraude.

: Se a tela da maquininha estiver com números difíceis de ler, isso pode ser um sinal de fraude. Dados adicionais: Cuidado ao fornecer informações pessoais que não são necessárias para concluir a transação.

Caso perceba algo fora do comum, é aconselhável interromper o pagamento e perguntar ao operador sobre a situação.

Como se Proteger Contra Golpes

A prevenção é uma das melhores maneiras de se proteger de fraudes. Algumas práticas simples podem fazer a diferença:

Verifique o valor: Antes de digitar a senha, sempre confira o valor exibido na tela da maquininha. Evite fornecer dados pessoais: Nunca repasse informações pessoais sem uma justificativa clara. Exija o recibo: Solicite um comprovante da transação e verifique se o valor está correto. Observe o equipamento: Esteja atento a sinais de adulteração na maquininha e prefira locais que utilizem dispositivos conhecidos. Use a função de aproximação: Sempre que possível, utilize o pagamento por aproximação, que reduz a chance de clonagem.

Além disso, comerciantes devem treinar suas equipes para identificar comportamentos suspeitos, manter os dispositivos atualizados e informar imediatamente as autoridades ao suspeitar de fraudes.

Ações Após Identificar um Golpe

Se você suspeitar de um golpe, agir rapidamente é essencial para minimizar danos. Aqui estão algumas ações recomendadas:

Entre em contato imediatamente com a operadora do cartão para bloquear o uso do cartão e contestar a transação.

Registre um boletim de ocorrência para formalizar a reclamação.

Junte todos os detalhes e comprovantes da transação para facilitar investigações futuras.

Monitore seus extratos bancários em busca de movimentações suspeitas.

Ao manter-se alerta em cada etapa do pagamento e adotar práticas de segurança, é possível mitigar os riscos de fraudes envolvendo maquininhas de cartão. O conhecimento sobre como os golpes ocorrem e as melhores práticas de proteção são fundamentais para garantir transações financeiras seguras em 2025.