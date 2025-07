Porsche Taycan apresenta edição Black com novidades visuais nos EUA

Em meio a tempos difíceis para os sedãs elétricos, a Porsche resolveu dar uma reviravolta no Taycan com a nova versão Black Edition, que chega com tudo nos Estados Unidos. O modelo, que não andou vendendo como esperado no primeiro semestre de 2025, agora tenta conquistar mais corações de motoristas por lá.

Essa Black Edition 2026 estreia, em breve, sem preço definido, mas uma grande novidade já está garantida: a bateria Performance Battery Plus de 105 kWh, que agora vem de série. Antes, essa bateria poderosa era um item opcional. Com ela, o Taycan promete maior autonomia e um desempenho de tirar o fôlego.

### Design e Estilo

O que mais chama a atenção nessa edição especial? As rodas de 21 polegadas com o brasão da Porsche em cores vibrantes, faróis Matrix LED e uma faixa de luz traseira iluminada em preto, que dá um toque moderno e elegante. Se você é daquelas pessoas que adora um carro com uma pegada inconfundível, esse é o seu modelo.

E não se engane, apesar do nome “Black Edition”, as opções de cor são diversas. Você pode escolher entre tons metálicos como Volcano Grey, Dolomite Silver, Ice Grey ou Jet Black. Para quem quer ser ainda mais exclusivo, a Porsche tem as linhas Legends, Dreams e Contrast, além da possibilidade de personalizar totalmente a cor da carroceria por meio do Paint to Sample.

### Motorização e Conforto

Quando o assunto é motorização, o Taycan Black Edition não decepciona: a versão de entrada entrega impressionantes 429 cv, enquanto o modelo 4S alcança até 590 cv. Ou seja, é potência de sobra para qualquer apaixonado por velocidade.

Por dentro, a elegância continua. O interior é todo em couro preto texturizado, com detalhes em alumínio escovado. Os donos dessa edição ainda vão se deliciar com soleiras iluminadas e o emblema Black Edition no console central, que realça o charme do carro.

### Equipamentos de Sério

E não acaba por aí. O Taycan Black Edition vem recheado com um pacote completo de equipamentos de série. Os bancos elétricos têm 14 ajustes, garantindo aquele conforto que todo motorista merece. Sem contar com o sistema de som Bose Surround e assistentes de condução que fazem a diferença na hora de encarar o tráfego. Ah, e o Porsche Electric Sport Sound não deixa a experiência de dirigir passar batido — é música para os ouvidos.

Para quem busca personalização, a Porsche ainda disponibiliza o programa Sonderwunsch da Exclusive Manufaktur. Isso significa que você pode desenhar seu Taycan do seu jeito, tornando-o um modelo verdadeiramente único. E nesse mundo dos elétricos, vale a pena ficar de olho em novidades como a Lucid Air Grand Touring, que recentemente quebrou recordes de autonomia.

Pronto para sentir a adrenalina de um Taycan Black Edition? É só esperar chegar por aqui!