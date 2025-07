Capítulo 100 de “Vale Tudo” deixa a desejar com trama morna

O capítulo 100 do remake de “Vale Tudo”, que será exibido em 24 de julho, chegou com expectativas de grandes emoções, mas acabou gerando desapontamento. Em vez de surpresas ou momentos impactantes, o episódio apresenta conflitos já explorados anteriormente, sem grandes mudanças na trama.

O foco principal do episódio é mais uma disputa entre Maria de Fátima, interpretada por Bella Campos, e sua tia Celina, vivida por Malu Galli. A briga é desencadeada por um vídeo que Fátima publica nas redes sociais, mostrando a luxuosa mansão da família. O vídeo se torna viral, causando preocupação em Celina, que se vê ameaçada pela exposição de sua vida privada:

— As pessoas estão precificando os meus móveis, minhas obras de arte. Olha esse nível de exposição! — reclama Celina, visivelmente angustiada.

Fátima, por sua vez, se recusa a apagar o vídeo, defendendo seu direito de compartilhar suas experiências: “Minhas redes, minhas regras”. Este embate culmina em lágrimas e uma discussão, mas sem qualquer desdobramento significativo, reforçando o padrão repetitivo da relação entre ambas.

Outro momento significativo do capítulo envolve uma briga entre Heleninha, Marco Aurélio e Ivan, a respeito do desejo de Tiago, filho de Marco, em estudar Animação, algo que não agrada ao pai. A tensão culmina em uma cena de agressão entre Ivan e Marco Aurélio. Apesar da cena intensa, o conflito não resulta em mudanças na história, terminando sem consequências relevantes.

Paralelamente, o episódio também mostra a vida de Jarbas, que consegue um novo emprego como motorista, e André, que recebe um patrocínio misterioso. Embora esses núcleos sejam interessantes, eles não têm a força necessária para dar impacto a um episodio tão importante como o 100.

Em geral, o episódio não aproveita a oportunidade de surpreender o público. Esperava-se que um marco como o centésimo capítulo trouxesse reviravoltas ou encerramentos de arcos narrativos, mas, ao contrário, o que se viu foi um episódio sem clímax, marcado por brigas mornas. Para os fãs da novela, o capítulo parece uma pausa sem propósito, com a frustração de que as expectativas não foram atendidas.

A trama deverá ganhar mais agitação em capítulos futuros, especialmente no episódio 120, quando Maria de Fátima se envolverá em uma situação drástica que terá grandes consequências.

Sobre a equipe por trás do remake, a novela é baseada em obra de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, com adaptação feita por Manuela Dias. O time de roteiristas inclui Luciana Pessanha, Bruna Paixão, Sérgio Marques e Aline Maia. A direção artística é de Paulo Silvestrini, com direção geral de Cristiano Marques e direção de núcleo de José Luiz Villamarim. A produção é realizada por Luciana Monteiro, com apoio executivo de Lucas Zardo.