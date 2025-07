Raul Sena: “Investir salário ao receber muda sua vida financeira”

Receber o salário e investir uma parte dele logo é uma dica importante para quem quer melhorar suas finanças pessoais. Essa orientação é compartilhada pelo educador financeiro Raul Sena em seu canal no YouTube, que possui mais de 1,3 milhão de inscritos. Ele explica que essa prática não só ajuda a ter disciplina financeira, mas também é uma estratégia inteligente para aproveitar os juros compostos e evitar gastos impulsivos.

No vídeo, Raul fala sobre diferentes maneiras de aumentar o rendimento do salário. Ele aborda o uso estratégico de cartões de crédito e serviços de assinatura, além da importância de estudar sobre investimentos.

### Como investir o salário logo que cai na conta?

Raul destaca que aplicar uma porcentagem do salário assim que ele entra na conta é fundamental para uma boa estratégia financeira. Ele sugere um método conhecido como “pagar a si mesmo primeiro”. Essa prática ajuda a manter o controle financeiro e traz mais disciplina. Ele recomenda agendar transferências automáticas para investimentos, garantindo que uma parte do salário seja investida antes de ser gasto em outras coisas.

Um dos benefícios dessa abordagem é o efeito dos juros compostos, que podem multiplicar os rendimentos ao longo do tempo. Isso possibilita a construção de um patrimônio de forma exponencial. Órgãos reguladores do mercado financeiro no Brasil incentivam essa disciplina, promovendo a importância dos aportes regulares.

### Por que usar cartões e serviços de assinatura a seu favor?

Muitas pessoas pagam mensalidades de serviços de streaming, transporte e outros sem aproveitar os benefícios que estes podem oferecer, como pontos, cashback e descontos. Raul sugere que os consumidores analisem cada um desses serviços para identificar aquelas que realmente trazem retornos vantajosos.

No caso dos cartões de crédito, ele orienta a escolha de modelos que ofereçam recompensas, como milhas e cashback, contanto que a fatura seja paga integralmente a cada mês. Assim, o cartão se torna uma ferramenta útil e não um problema financeiro.

### Como estudar investimentos e garantir ganhos sólidos?

Raul também enfatiza a importância da educação financeira contínua. Aprender sobre investimentos de forma consistente é essencial para evitar correr atrás de ganhos rápidos, que geralmente são arriscados. A B3, a bolsa de valores brasileira, disponibiliza cursos gratuitos sobre temas como Tesouro Direto, ETFs e ações, possibilitando que qualquer pessoa possa se informar.

Existem também cursos específicos voltados para quem deseja entender melhor o mercado financeiro e as commodities, como o curso “Tomada de Decisão”, que ensina a melhorar a qualidade das escolhas financeiras, e o curso “Introdução à Análise Técnica”, que apresenta os fundamentos do mercado.

### Essas estratégias ainda são válidas?

Sim, investir parte do salário, maximizar os benefícios de cartões e assinaturas, além de estudar sobre investimentos, são práticas recomendadas por diversas autoridades financeiras. Essas ações promovem uma gestão financeira mais consciente, ajudam a evitar gastos excessivos e permitem a construção de um patrimônio robusto ao longo do tempo.