Volkswagen ultrapassa Tesla em vendas de elétricos na Europa

A Volkswagen deu um verdadeiro show nas vendas de carros elétricos na Europa, superando a Tesla no primeiro semestre de 2025. Quem diria, não? Em 2023, a Tesla reinava tranquila, especialmente com seu Model Y, enquanto a VW enfrentava dificuldades e precisou até suspender a produção do ID.3 por conta da falta de demanda.

Mas, como dizem, o mundo dá voltas. Nos primeiros seis meses de 2025, a Volkswagen entregou nada menos que 465 mil veículos elétricos em todo o planeta, um crescimento impressionante de 47% em relação ao ano anterior. Na Europa, as vendas dispararam ainda mais, subindo 89%, totalizando 347.900 unidades. É um verdadeiro marco para a marca!

O Salto nas Vendas de Elétricos

Se você está acompanhando as vendas, os números são de impressionar. Dados da Dataforce mostram que, entre janeiro e maio, a VW vendeu 122.600 carros elétricos na Europa, enquanto a Tesla ficou com 76.400. Em abril, a diferença ficou ainda mais evidente: a VW vendeu três vezes mais veículos que a rival! Pode até ser difícil imaginar isso, mas a concorrência está acirrada.

Enquanto isso, a Tesla enfrentou um revés, com suas vendas globais caindo 14%, somando 384 mil veículos. A empresa não divulgou números específicos da Europa, mas a queda é clara e pode ser preocupante.

A Estratégia da Volkswagen

É interessante notar que esse crescimento não é apenas resultado de números animadores, mas uma estratégia bem planejada. A Volkswagen busca reverter a sua imagem após o escândalo do Dieselgate e precisa cumprir as rigorosas metas de emissão de CO2 da União Europeia. A importância dos elétricos para a marca, nesse cenário, não pode ser subestimada.

O Custo do Sucesso

Claro que nem tudo são flores. Com o aumento nas vendas, a VW precisou oferecer descontos em modelos como o ID.3, o que afetou a margem de lucro. Um executivo da empresa chegou a admitir que a margem operacional está abaixo dos 6,5% que esperam alcançar até 2029. É um jogo complicado, mas eles estão apostando em uma nova geração de modelos mais acessíveis, como o ID.2 e o Cupra Raval, que devem ser lançados em 2026.

E para quem está de olho em descontos para PcD, a VW já anunciou o Tera High 2026 com condições imperdíveis.

O Cenário Global

Além disso, em termos globais, as vendas da Volkswagen cresceram 24% nos Estados Unidos em 2025, enquanto na China houve uma queda de 34,5%. No total, o grupo entregou 4,41 milhões de veículos em todo o mundo, considerando todos os tipos de motorização, um aumento de 1,3% em relação ao ano anterior. Para servir de comparação, o Tesla Model Y teve um aumento de 9% nas vendas na China em junho. E assim, o automobilismo segue em constante movimento, com novas surpresas a cada mês!