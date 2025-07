Globo substitui VIVA por novelas e estreia registra baixa audiência

A estreia do canal Globoplay Novelas, que substitui o antigo Viva, não trouxe os resultados esperados pela Globo. Apesar de boa aceitação no serviço de streaming, a novela Guerreiros do Sol alcançou somente 0,11 ponto de audiência na exibição linear, de acordo com dados de junho. Esse número representa uma queda em relação ao mês anterior, quando o canal ainda exibia sua programação anterior e registrou 0,13 ponto de média.

Atualmente, o Globoplay Novelas empatou com a GloboNews no ranking geral da TV por assinatura, ficando atrás de outros canais concorrentes do mesmo segmento.

Motivos da Mudança

A transformação do canal foi baseada em pesquisas internas da Globo, que mostraram que cerca de 70% dos telespectadores assistiam apenas às novelas, ignorando outros programas que faziam parte da grade do Viva, como shows e talk shows. Para se alinhar com a marca do streaming e reforçar sua posição no mercado de dramaturgia, a emissora decidiu focar exclusivamente na reexibição de novelas clássicas.

Mesmo com o desempenho inicial abaixo do esperado, a equipe da Globo trata a situação com cautela. A expectativa é que os efeitos da mudança sejam mais percebidos a partir de julho, quando deverá entrar em vigor uma campanha promocional mais robusta que visa atrair o público.

A exibição de novelas de sucesso, como Por Amor, de 1998, está inserida na estratégia para reconquistar e fidelizar o público da TV por assinatura. A emissora acredita na importância do longo prazo na aceitação das novelas e na adaptação dos telespectadores às novas marcas.

Sinopse de Guerreiros do Sol

Guerreiros do Sol, criada pelos roteiristas George Moura e Sergio Goldenberg, estreou no streaming em 11 de junho, com cinco episódios disponibilizados semanalmente às quartas-feiras. Na TV, a novela é exibida de segunda a sexta, às 22h40, e tem reprise do episódio de sexta no sábado.

A trama se passa no sertão e narra a história de Rosa (Isadora Cruz) e Josué (Thomás Aquino), dois jovens que se apaixonam em uma realidade repleta de conflitos e injustiças sociais. A relação deles desperta a ira do coronel Elói Bandeira (José de Abreu), que busca vingar-se de Josué por desafiá-lo e conquistar o amor de Rosa.

A vingança de Elói desencadeia uma tragédia na família Alencar, levando Josué a se unir a seus irmãos — Arduíno (Irandhir Santos), Crispino (Ítalo Martins) e Sabiá (Vitor Sampaio) — e ao bando de Miguel Ignácio (Alexandre Nero), um cangaceiro temido. Ao longo da história, Josué ganha prestígio no bando, gerando desavenças com seu irmão Arduíno, que eventualmente se volta contra ele, colaborando com a polícia na caça ao próprio irmão.

Informações Práticas