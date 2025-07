Fase da lua de hoje (09/07): calendário lunar disponível

Nesta quarta-feira, dia 9 de julho, a lua está na fase crescente, com 90% de visibilidade. Esse ciclo lunar, que começou no dia 2, continuará até o dia 10 de julho. A fase crescente ocorre quando a lua se afasta do sol, e uma parte dela começa a ser iluminada, aumentando gradativamente a cada dia.

Durante o período da lua crescente, é comum observar marés mais baixas nos oceanos. Isso acontece devido à força gravitacional reduzida nessa fase.

Dicas para Observação

Para aproveitar a lua crescente, que aparece logo após o pôr do sol no horizonte oeste, é recomendado encontrar locais com pouca iluminação artificial. Usar um binóculo pode ajudar a ver detalhes interessantes da superfície lunar.

Influência na Agricultura

Essa fase lunar é vista como ideal para o plantio de culturas que crescem para cima, como hortaliças e flores. Durante a lua crescente, a energia e a umidade nas plantas são puxadas para cima, estimulando seu crescimento.

Efeitos no Humor

O estado emocional das pessoas tende a ser mais equilibrado e otimista durante essa fase. A energia crescente pode trazer leveza e propensão para interações positivas e boas risadas.

Signo da Lua

Atualmente, a lua está posicionada no signo de Libra, o que favorece a harmonia nas relações. Algumas sugestões para aproveitar essa energia incluem:

Ter uma conversa profunda com alguém especial.

Preparar um jantar romântico com velas e uma trilha sonora significativa.

Demonstrar carinho através de bilhetes ou elogios.

Dedicar tempo para nutrir suas relações.

Calendário das Fases Lunares em Julho

Lua crescente: 2 de julho

2 de julho Lua cheia: 10 de julho

10 de julho Lua minguante: 17 de julho

17 de julho Lua nova: 24 de julho

Outras Fases Lunares

Lua nova: Durante essa fase, a lua é praticamente invisível à noite, mas pode ser vista durante o dia. As marés estão em seu nível mais baixo devido à forte força gravitacional.

Lua minguante: Após a lua cheia, a lua começa a diminuir até voltar à fase nova. Nessa fase, as marés também apresentam níveis baixos.

Lua cheia: Nessa fase, a lua brilha intensamente, pois está em oposição ao sol. É o período mais iluminado do ciclo lunar e é quando as marés altas retornam.

Duração das Fases Lunares

O ciclo lunar, também conhecido como lunação, dura em média 29 dias, e cada fase lunar permanece por aproximadamente sete dias.

Acompanhar as fases da lua pode enriquecer a experiência de quem aprecia a observação do céu e suas influências na vida diária.