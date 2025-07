Motos mais vendidas até 8 de julho de 2025 – Fipe Carros

A Honda CG 160 está com tudo neste mês de julho, liderando as vendas de motos no Brasil com 11.949 unidades emplacadas. Isso representa um aumento de 17% em relação a junho, de acordo com a Fenabrave. Logo em seguida, temos a Honda Biz, que também não fica atrás, com 6.729 motos vendidas, marcando uma alta de 11%.

E não para por aí! A Honda Pop 110i aparece na terceira posição, com 5.739 unidades comercializadas, mostrando um crescimento de 8%. Na quarta posição, a Honda NXR 160 Bros não decepcionou, emplacando 5.617 motos, um crescimento impressionante de 26%.

Abaixo, a Sport 110i, via Mottu, conquistou seu espaço com 2.559 unidades vendidas. Para fechar o ranking das seis mais vendidas, a Yamaha YBR 150 fez 1.742 emplacamentos.

Dando uma olhada nas posições seguintes, a Honda CB 300F ocupa o sétimo lugar com 1.587 unidades, enquanto a Honda PCX 160 vem logo atrás com 1.314 emplacamentos. A Honda Sahara 300 aparece na nona posição, com 1.213 unidades, e por fim, a Honda XRE 190 completa o top 10 com 1.108 unidades registradas.

Ranking das motos mais vendidas em julho de 2025:

Posição Modelo Vendas 1º Honda CG 160 11.949 2º Honda Biz 6.729 3º Honda Pop 110i 5.739 4º Honda NXR 160 Bros 5.617 5º Sport 110i 2.559 6º Yamaha YBR 150 1.742 7º Honda CB 300F 1.587 8º Honda PCX 160 1.314 9º Honda Sahara 300 1.213 10º Honda XRE 190 1.108 11º Yamaha XTZ 250 1.045 12º Shineray XY 125 1.043 13º Yamaha Fazer 250 1.032 14º Yamaha Fazer 150 969 15º Yamaha Crosser 150 789 16º Shineray SHI 175 760 17º Honda Elite 125 663 18º Yamaha NMax 543 19º Shineray XY 150 460 20º Aveloz AZ1 457

Esse ranking é um panorama bacana das motos mais populares entre os brasileiros. Com tantas opções, fica mais fácil escolher a companheira ideal para as aventuras do dia a dia. Se você é apaixonado por duas rodas, já deve estar pensando em qual vai ser sua próxima aquisição!