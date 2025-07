Volkswagen oferece desconto de R$ 30.801 no T-Cross Highline para PcD

Durante o mês de julho, a Volkswagen lançou uma promoção imperdível para os amantes do T-Cross. A versão Highline está com condições especiais para o público PcD (pessoas com deficiência). Para aproveitar essa oportunidade, basta se enquadrar nas regras de isenção de impostos na compra de veículos novos.

O T-Cross Highline 250 TSI, que normalmente custa R$ 191.990, agora pode ser adquirido por apenas R$ 161.188,63. Isso é uma diferença enorme de R$ 30.801,37, o que entre nós, é quase uma economia de um carro popular. Esse desconto já inclui a isenção total do IPI e um bônus extra oferecido pela VW. A concessionária Norpave confirmou esses valores, então a informação é quente!

Se você está pensando em adquirir o seu T-Cross, o primeiro passo é procurar uma concessionária Volkswagen. Por lá, você vai encontrar todas as informações sobre a documentação necessária, prazos para a liberação da isenção e até opções de financiamento.

Equipamentos e Conforto

O VW T-Cross Highline vem recheado de equipamentos de primeira linha. Para quem ama conforto na estrada, ele conta com 6 airbags (frontais, laterais e de cortina), ar-condicionado digital "Climatronic" com filtro de poeira e pólen, e até carregador de celular por indução. Ah, e se você já pegou trânsito pesado, sabe como é bom ter um controle adaptativo de velocidade e distância (ACC).

A central multimídia VW Play Connect de 10,1″ é outro destaque, trazendo serviços remotos e internet dedicada. Isso significa que você pode assistir seus vídeos no trajeto e ainda fazer aquela playlist perfeita para a estrada.

Quem está preocupado com a segurança vai adorar os recursos desse SUV. O modelo traz controle eletrônico de estabilidade (ESC), controle de tração (ASR) e um bloqueio eletrônico do diferencial (EDS), que ajudam a manter o carro no caminho certo. E, claro, a câmera de ré é essencial para aquelas manobras em vagas apertadas — um alívio na hora de estacionar!

Interior Sofisticado

O interior do T-Cross também não deixa a desejar. Os revestimentos elegantes, incluindo apoio de braço em material premium e bancos parciais de couro, criam uma experiência agradável. E olha, se você gosta de um volante que faz você se sentir no controle, o modelo vem com acabamento premium e aletas para trocas de marcha.

Além disso, os sensores de estacionamento dianteiros e traseiros são um verdadeiro auxílio, principalmente em áreas urbanas. Afinal, quem nunca ficou nervoso ao tentar estacionar em vagas lotadas?

Rodas e Visual

Para completar, o modelo ainda conta com rodas de liga leve de 17″ e iluminação ambiente que dá um toque especial ao visual interno. O rack de teto longitudinal na cor prata é ótimo para quem adora viajar e precisa de espaço extra para bagagens.

Se você está de olho em um carro que une estilo, tecnologia e segurança, o T-Cross Highline é uma ótima escolha. Afinal, quem não quer um carro que traz conforto na cidade e também se comporta bem em uma viagem mais longa?