Renault 5 ganha versão off-road pela Delta 4×4 nos EUA

A preparadora alemã Delta 4×4 é uma verdadeira ousadia sobre rodas. Ela pegou o compacto elétrico Renault 5 e deu uma repaginada radical, transformando-o em um carro perfeito para encarar aventuras fora de estrada. O resultado? Um modelo que atende pelo nome de R5, que já chega chamando a atenção pelo visual robusto e cheio de atitude.

Logo de cara, o R5 se apresenta muito mais agressivo que o Renault 5 original. A carroceria agora traz tiras de couro decorativas no capô e na tampa do porta-malas, além de um adesivo em cores vibrantes — o famoso amarelo, rosa, turquesa e preto sobre fundo branco — que reforça essa pegada radical. É o tipo de carro que faz você querer sair e explorar a natureza.

Os detalhes técnicos não ficam atrás. O R5 é equipado com pneus de uso misto, montados em rodas de 18 polegadas. A suspensão foi elevada em 10 cm, garantindo muito mais conforto e segurança em terrenos acidentados. Os quatro faróis PIAA de LED na frente fazem referência ao lendário R5 Turbo, proporcionando uma iluminação perfeita para trilhas noturnas. Quem já pegou uma estrada no escuro sabe como isso é importante!

Saindo da parte estética, o rack de teto é outro grande trunfo. Ele não só abriga barras de LED, como também serve para carregar caçambas, estepe e até bagagens. Então, se você está planejando uma viagem para a montanha, esse carro vai facilitar a sua vida. E não podemos esquecer da versatilidade que a Delta quis imprimir no projeto, algo que realmente se destaca.

Por dentro, o R5 mantém a mecânica elétrica do Renault 5 original, com um motor que pode chegar a 150 cv e uma bateria de 52 kWh. Isso garante uma autonomia de até 400 km — claro, isso no melhor cenário. Com todas essas mudanças, é provável que essa distância diminua um pouco, mas ainda assim é bem considerável para quem quer explorar. E convenhamos, se a intenção é desbravar, ter um pouco de autonomia a mais faz toda a diferença.

É bom lembrar que, por enquanto, tudo isso é só um conceito digital. Nada de produção em série por enquanto. Mas, se a repercussão for boa, a Delta 4×4 pode acabar oferecendo kits para quem quiser customizar seu próprio Renault 5. E quem não gostaria de ter um carro único na garagem?

No final das contas, esse projeto mostra que até um hatch urbano, geralmente associado ao uso nas cidades, pode se transformar em uma máquina de aventuras. Um verdadeiro mix de estilo retrô e modernidade, pronto para encarar qualquer desafio.