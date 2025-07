Latam aumenta capacidade em 10,7% em junho de 2025

A Latam, uma das principais companhias aéreas da América Latina, apresentou um crescimento significativo em sua capacidade de voos no mês de junho de 2025. A comparação com o mesmo período de 2024 mostra um aumento de 10,7% na métrica conhecida como assentos-quilômetros disponíveis (ASK). Essa métrica calcula a quantidade de assentos oferecidos multiplicada pela distância total voada pelas aeronaves.

Esse crescimento é impulsionado, especialmente, pelo avanço de 13,9% na oferta de voos domésticos no Brasil. Uma parte desse aumento se deve ao fechamento temporário do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, que ocorreu em 2024. Esse fechamento levou a uma reorganização da malha aérea da Latam, permitindo que a empresa ajustasse e ampliasse suas operações em outras rotas.

Além do aumento na oferta doméstica, a Latam também teve um bom desempenho nas rotas internacionais, com uma expansão de 12,3% em comparação a junho do ano passado. A demanda também acompanhou esse crescimento. O tráfego de passageiros, que mede a quantidade de quilômetros pagos transportados, registrou um aumento de 10,2%. Como resultado, a taxa de ocupação dos voos, que representa a porcentagem de assentos utilizados, foi de 83,8% no mês.

No que diz respeito ao transporte de passageiros, a Latam informou que quase 7 milhões de pessoas viajaram com a companhia em junho de 2025, representando um crescimento de 7,3% em relação ao mesmo mês do ano anterior. No total, nos primeiros seis meses do ano, mais de 41,5 milhões de passageiros foram transportados pelo grupo.

Na área de carga, a companhia também mostrou avanço. A capacidade em toneladas-quilômetros disponíveis (ATK) cresceu 5,2% em comparação ao ano anterior, totalizando 671 milhões de toneladas-quilômetros disponíveis. Esse aumento reflete os esforços da Latam para expandir suas operações de carga, um setor cada vez mais importante para a companhia.